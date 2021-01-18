Усику нашли другого соперника вместо Джошуа

https://static.news.ru/photo/dec43144-5a22-11eb-a7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик может провести бой с Джо Джойсом. Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен.

Сейчас мы работаем над боем Усика и Джо Джойса. Я думаю, что WBO назначит этот бой как бой за временный титул, и мы прикладываем все усилия, чтобы он состоялся. В WBO заявили, что хотели бы сделать этот бой отборочным. Мы против этого не возражаем, и думаю, Усик тоже. Я надеюсь, бой состоится. Это хороший бой, — приводит слова Уоррена talkSPORT.

Промоутер добавил, что победитель этого боя будет драться за титул чемпиона мира с победителем боя Энтони Джошуа — Тайсон Фьюри, который также запланирован на 2021 год.

35-летний Джойс — серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро. В профессионалах он провёл 12 боёв, все выиграл, 11 — нокаутом. В активе 34-летнего Усика 18 побед в 18 поединках, 13 — досрочных. Он — олимпийский чемпион Лондона-2012.

30 декабря NEWS.ru писал, что Александр Поветкин отказался драться с украинским боксёром Усиком.