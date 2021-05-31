Усик пожаловался, что Украину считают страной третьего мира

https://static.news.ru/photo/9370def2-c298-11eb-a017-96000091f725_660.jpg Александр Усик Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик пожаловался, что ведущие промоутеры планеты не дают ему сразиться за титул в тяжёлом весе. Об этом украинец заявил на своём YouTube-канале.

Знаю, что я обязательный претендент, но остаюсь как зритель перед Интернетом. Как гражданину Украины мне гораздо сложнее. Они там думают, что мы какая-то страна третьего мира. Они там между собой что-то крутят и всё остальное. Давайте боксировать, пусть покажут, что они сильнее, — сказал Усик.

Также боксёр отметил, что готов боксировать с любым чемпионом мира, но не хочет ждать и быть вечным претендентом.

Усик является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO и должен встретиться с Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт оценил шансы Усика в возможном поединке с Джошуа.