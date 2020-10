Усик и Поветкин — ваш выход: Фьюри отказался от Уайлдера и ждёт Александров

Когда Александр Поветкин в конце августа нокаутировал Уайта, его карьера вдруг из плавно текущей к завершению оказалась снова на пике. Саша стал актуальным, как и пять лет назад. Логичным развитием ситуации стал бы титульный бой с чемпионом по версии WBC, кем на тот момент был Фьюри. Но от этой идеи пришлось отказаться. Вот как Андрей Рябинский, промоутер Витязя, объяснил почему.

Когда Рябинский говорил о затягивании истории, он имел в виду то, что Фьюри ещё должен провести бой с Уайлдером, а это должно было случиться в декабре. После этого поединка, кто бы ни победил, прошло бы ещё минимум месяца четыре, прежде чем могли зайти разговоры о бое с Поветкиным. Да и где гарантия, что победитель решил бы драться с Сашей, а не, например, захотеть объединительного боя с Энтони Джошуа?

Звучит обоснованно, но если бы тогда было известно, что Фьюри откажется от третьего боя с Уайлдером, то было бы более чем логично сразу же бросать вызов ему. Ждать полгода или год уже не нужно было бы. Да и шанс, что Фьюри согласился бы драться с Александром, был бы высокий. Тайсон максимально уважительно отозвался о Саше после того, как тот нокаутировал Уайта.

Саша заслужил уважение Фьюри, что вообще под силу единицам. В таких условиях очень легко представить, что Тайсон согласился бы на бой с Александром. Он же не каждый раз дерётся с гигантами вроде Уайлдера и Кличко, среди его соперников есть и те, кто в статусе уступает не только им, но и Поветкину, причём в разы. Например, Отто Валлин или Том Шварц, с которыми манкунианец разбирался между двумя схватками с Уайлдером.

Тайсон Фьюри

Gene Blevins/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press