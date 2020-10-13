Усик и Поветкин — ваш выход: Фьюри отказался от Уайлдера и ждёт Александров

Третий боксёрский поединок Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером, который не состоится, и так казался довольно бессмысленным: какая интрига может быть там, где всё абсолютно ясно? Если первый бой ещё был конкурентным, то второй — полностью односторонним, так что проект трилогии очень спорный. Но он всё-таки был, все жили исходя из того, что он есть. Именно из-за него, например, Александр Поветкин не отказывался от реванша с Диллианом Уайтом. А теперь Фьюри решил пойти другим путём, и это полностью изменило расстановку сил в тяжёлом дивизионе. Разберёмся, что это всё значит.

Знать бы наперёд

Когда Александр Поветкин в конце августа нокаутировал Уайта, его карьера вдруг из плавно текущей к завершению оказалась снова на пике. Саша стал актуальным, как и пять лет назад. Логичным развитием ситуации стал бы титульный бой с чемпионом по версии WBC, кем на тот момент был Фьюри. Но от этой идеи пришлось отказаться. Вот как Андрей Рябинский, промоутер Витязя, объяснил почему.

В контракте есть пункт, обязывающий нас провести немедленный реванш с Уайтом. Мы могли бы от него отказаться, но мы привыкли исполнять контракты. К тому же отказ от реванша не дал бы нам немедленного титульного боя. Эта история затянулась бы на год или два, а боксёр должен зарабатывать здесь и сейчас. Промоутер должен давать боксёру драться и зарабатывать. Это именно то, чем мы занимаемся, — сказал ранее промоутер на пресс-конференции после боя Поветкина, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Когда Рябинский говорил о затягивании истории, он имел в виду то, что Фьюри ещё должен провести бой с Уайлдером, а это должно было случиться в декабре. После этого поединка, кто бы ни победил, прошло бы ещё минимум месяца четыре, прежде чем могли зайти разговоры о бое с Поветкиным. Да и где гарантия, что победитель решил бы драться с Сашей, а не, например, захотеть объединительного боя с Энтони Джошуа?

Звучит обоснованно, но если бы тогда было известно, что Фьюри откажется от третьего боя с Уайлдером, то было бы более чем логично сразу же бросать вызов ему. Ждать полгода или год уже не нужно было бы. Да и шанс, что Фьюри согласился бы драться с Александром, был бы высокий. Тайсон максимально уважительно отозвался о Саше после того, как тот нокаутировал Уайта.

Поветкину 40 лет, горжусь, — написал британский чемпион в Twitter .

Саша заслужил уважение Фьюри, что вообще под силу единицам. В таких условиях очень легко представить, что Тайсон согласился бы на бой с Александром. Он же не каждый раз дерётся с гигантами вроде Уайлдера и Кличко, среди его соперников есть и те, кто в статусе уступает не только им, но и Поветкину, причём в разы. Например, Отто Валлин или Том Шварц, с которыми манкунианец разбирался между двумя схватками с Уайлдером.

Что будет дальше

Тайсон Фьюри Gene Blevins/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Так что всё-таки означает отказ Фьюри драться с Уайлдером в третий раз? Тайсон выбрал другой путь и готов рассматривать разные варианты. Прямо сейчас самым очевидным кажется бой с Энтони Джошуа, который давно разогревают в Англии. Два больших чемпиона, два победителя Кличко, два человека, считающие себя лучшими тяжеловесами не только за последние пять лет, но и за всю историю. Чем не идеальный вариант для всех?

Проблема заключается в том, что такие бои не организовываются быстро. С момента, когда о них начинают активно говорить, до реальной встречи на ринге обычно проходит несколько лет. В случае с поединком Флойда Мейвезера с Мэнни Пакьяо прошло вообще семь лет. Так что сейчас любой желающий из числа боксёров с именем и амбициями может рассчитывать на схватку с Фьюри.

Одними из главных в этом списке являются два Александра: Поветкин и украинец Усик. Но для того чтобы получить бой с Фьюри, обоим нужно выиграть свои следующие поединки. Поветкину — у Уайта в реванше, который запланирован на 21 ноября, второму — у Дерека Чисоры тремя неделями ранее. Именно победители этих боёв станут главными и, возможно, единственными кандидатами на то, чтобы стать соперником Фьюри в начале 2021 года. Тайсон будет выбирать между ними.

Хотелось бы, конечно, чтобы Поветкин прошёл Уайта в реванше и ещё раз нарушил планы британцев. Уайт 12 октября сказал, что собирается драться с Фьюри, как только пройдёт Александра. Кажется, жизнь его ничему не учит. Недооценил Сашу в первый раз — улетел в нокаут. Сейчас снова заглядывает ему за спину. За такие вещи в боксе обычно наказывают.