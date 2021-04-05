Умер известный комментатор бокса Владимир Гендлин

https://static.news.ru/photo/8598f40e-961a-11eb-8678-96000091f725_660.jpg Владимир Гендлин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Известный боксёрский комментатор и эксперт Владимир Гендлин умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщают «Ведомости».

По информации издания, 9 марта Гендлин перенёс обширный инфаркт, в тот же день перенёс две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные.

26 марта скорая помощь установила у Гендлина наличие антител и сделала вывод, что был перенесён коронавирус, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведён на ИВЛ.

Гендлин был мастером спорта по боксу, провёл 51 бой по любителям, выиграл 50 и потерпел одно поражение. После завершения спортивной карьеры работал детским тренером на олимпийской базе в Кисловодске, был генеральным менеджером Союза боксёров России.

В середине 90-х Гендлин создал программу «Большой ринг» на канале НТВ. С 1994-го по 2016-й работал комментатором на трансляциях бокса на каналах НТВ и НТВ-Плюс и Первом канале. Также снимал документальные фильмы про Константина Цзю, Олега Маскаева и других известных боксёров.

3 марта умер спортивный комментатор Юрий Розанов, писал NEWS.ru.