Ультиматум UFC сработал: отверженные Хабибом враги встретятся в октагоне

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор через Twitter предложил Дастину Порье провести 23 января реванш на стадионе в Техасе. В то время как Хабиб Нурмагомедов отказывается от реванша с главными звёздами дивизиона, те решают обойтись без него и провести собственный бой, который, скорее всего, пройдёт вопреки их изначальным планам под эгидой UFC.

Одна обида на UFC

У потенциальных соперников общая предыстория. Оба успешно выступали в полулёгком весе, но потом решили подняться на категорию выше, оба были хладнокровно задушены Хабибом Нурмагомедовым и оба считают себя недооценёнными UFC гениями. Макгрегор, как ярчайшая звезда лиги, требует для себя баснословные гонорары, а в период закрытых в пандемию залов, его аппетиты не могут удовлетворить даже в UFC.

Попытка возродить проект The Ultimate Fighter с Хабибом и Конором в ролях главных тренеров тоже зашла в тупик, так как чемпион наотрез отказался и от реванша с ирландцем и тем более от съёмок в совместном шоу. Похоже, россиянина интересует сейчас третья защита пояса в бою с Кормье и уход с рекордом 30-0 после победы над легендарным Жоржем Сен-Пьером, нежели повторные поединки с теми, кого он уже побеждал.

Порье после трудовой победы над Дэном Хукером решил, что заслужил реванш с Нурмагомедовым и не захотел принимать предложение боя с Тони Фергюсоном или становиться запасным к бою россиянина с Порье. Кроме того он также потребовал увеличение гонорара. В итоге оба бойца почувствовали себя недооценёнными в UFC, а потому решили реализовать совместный проект вне пределов организации. Напомним, что их первый бой состоялся в сентябре 2014 ещё в полулёгком весе и завершился уверенной победой Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде, однако тогда ирландский экспресс уже спешил на всех порах к титулу, а Порье ещё был далеко не на пике.

В гостях у «Ковбоев»

Дастин Порье DustinDiamondPoirier/facebook.com

В изначальном проекте Макгрегор предлагал провести бой у него на родине в Ирландии, а вырученные деньги отдать в благотворительный фонд Порье. Но стремительное распространение коронавируса в Европе и введение новых ограничений поставило эти планы под сомнения. К тому же как быть с действующими контрактами с UFC обоих бойцов.

Новым центром проведения стал штат Техас, где спорт с ограниченным числом зрителей сейчас не запрещён. К тому же это не далеко от Луизианы и дома Порье. В последний раз с Хукером Бриллиант (прозвище Порье) дрался именно в Техасе. Но именно эти сроки Дэйна Уайт огласил в ультиматуме Макгрегору. Или ты дерёшься с ним в январе или не дерёшься вообще.

Я принял бой на 23 января. Моя цель — увидеть, как этот бой пройдёт на Cowboy Stadium. Джерри Джонс — мой друг, а стадион может принять нашу толпу. Я буду готов к Техасу, а Техас будет готов к моим фанатам. Затем [будет поединок] Мэнни [Пакьяо], — написал Макгрегор в Twitter.

Джерри Джонс — это собственник футбольной команды «Даллас Коубойз», которая играет на этой арене, вмещающей 80 тысяч и занимающей четвёртое место по вместимости в NFL. Кроме того, возможности позволяют расширить её вместимость до ста тысяч. Даже при 30-процентной заполняемости такой лимит позволит собрать аудиторию, сопоставимую с топовыми турнирами UFC.

Такой яркий главный бой точно станет самым ярким событием в бойцовской индустрии начала следующего года и сможет собрать под себя шикарный андеркард и продать свыше миллиона PPV. Порье также успел ответить согласием на такое предложение.

Недалеко от моего дома и как раз в те выходные, когда у меня день рождения. В каком весе-то?, — написал Порье в Twitter.

Дэйна Уайт снова всех перехитрил?

Как бы не пытались главные звезды организации бастовать и грозить отставкой, им рано или поздно придётся вернуться в октагон и отработать контракт до конца, либо же придётся реально закончить карьеру. Так уже было в ходе контрактного спора с Куинтоном Джексоном, которому пришлось вернуться в октагон, доработать контракт и только потом уже на излёте карьеры он оказался в Bellator. Рэнди Кутюр из-за этого так и не смог провести бой мечты с Фёдором Емельяненко, оставшись в UFC до конца карьеры.

Очевидно, что столь решительные намерения и громкие заявления бойцов помогли сторонам быстрее прийти к компромиссу. Макгрегор и Порье хотели этого боя и достойной оплаты за него, так даже лучше для всех, включая фанатов, если UFC займётся его организацией, а заодно и перейдёт наконец к долгожданному формату со зрителями, ведь Уайт с самого начала не был подвержен коронавирусной панике. Может, на это и рассчитывали бойцы, а все их громкие заявления были не больше, чем блеф. В любом случае сделать этот бой будет в интересах фанатов, а его победитель должен будет стать автоматически претендентом на пояс в лёгком весе вне зависимости от желания Хабиба Нурмагомедова. Но в таком случае получится, что Уайт снова в выигрыше и всех перехитрил.