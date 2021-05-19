Ученик Емельяненко призвал лишить чемпионского титула его обидчика

https://static.news.ru/photo/24afcd8a-b8ab-11eb-a486-96000091f725_660.jpg Валентин Молдавский Фото: Валентин Молдавский/vk.com

Российский боец Bellator, ученик Фёдора Емельяненко Валентин Молдавский, которому 25 июня предстоит бой за титул временного чемпиона с американцем Тимоти Джонсоном считает, что обладателя титула Райана Бейдера следует лишить пояса. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Если честно, я считаю, что его давно уже следовало лишить титула. Он ходит туда-сюда и тормозит весь дивизион. Это не уместно, поэтому считаю, что мы должны были разыграть уже полноценный титул, но руководство решило по-другому, — сказал Молдавский.

Также боец отметил, что хочет стать чемпионом, но для него не имеет значения, нужно ли будет драться за полноценный чемпионский титул с Бейдером или с кем-то другим.

Как сообщалось ранее, легендарный российский тяжеловес, экс-чемпион PRIDE и финалист Гран-при Bellator Фёдор Емельяненко рассказал о планах своих учеников в организации Bellator.