«Нет оправданий»: почему Мейвезер не смог нокаутировать блогера

Бой был выставочным, но не совсем товарищеским, как в недавней истории Майка Тайсона и Роя Джонса. Там вообще нельзя было сильно бить, запрещены нокауты и нокдауны, а тут всё это было разрешено. Единственное отличие от профессионального боя — отсутствие судейского решения в том случае, если поединок продлится восемь раундов.

До боя многие ошибочно думали, что для Мейвезера это будет прогулка в парке, что он победит без усилий, причём если захочет — хоть нокаутом на первой же минуте. Дескать, а как иначе: дерётся великий профессионал против блогера, который на ринг-то всего раз выходил. Думать так было большим заблуждением по нескольким причинам.

Флойду 44 года. Он два года не проводил даже выставочных боёв. В такой ситуации невозможно быть и близко к хорошей форме. Инстинкты давно притупились, скорость и реакция — тоже. Безусловно, даже в таком притуплённом состоянии они должны были быть лучше, чем у Пола, но тому 26 лет и он спортсмен. Логан не просто какой-то YouTube-блогер, он профессионально занимался борьбой и боевыми искусствами, в том числе и боксом. Он профессиональный спортсмен в самом расцвете сил, на 18 лет младше соперника.

Что не менее важно, Пол — 188-саниметровый гигант, а Флойд — 173-сантиметровый коротышка. В этом слове нет неуважения, это касается исключительно роста. Пол вышел на ринг с весом около 85 кг, Флойд — 70. Разница в 15 сантиметров и 15 килограммов — это не шутки. Всё это означало, что Флойд не сможет запросто нокаутировать соперника.

Как было на самом деле? Мейвезер присматривался к Полу два первых раунда, дал даже по себе несколько раз попасть, его разок зажали у канатов. В третьем раунде картина изменилась — Флойд начал подключать руки, пошёл в атаку и стал доставать блогера. Сильно не бил, но удары начали заходить. Как только Флойд шёл в атаку с ударами, Пол сразу же клинчевал и вязал. С таким преимуществом в размерах и опытом борьбы это было не так уж сложно.

В седьмом-восьмом раундах Флойд мог найти возможность для нокаута, в ближнем бою у него были моменты, чтобы засунуть кулак в челюсть. Один раз он даже сделал это — Логан почти оказался в нокдауне, но повис на сопернике, и Флойд не дал ему упасть. Во всяком случае, так могло показаться.