«Нет оправданий»: почему Мейвезер не смог нокаутировать блогера

В ночь на 7 июня в Майами на ринг вернулся Флойд Мейвезер, один из величайших боксёров всех времён. В 44 года он продолжает зарабатывать деньги любимым делом, периодически выскакивая на выставочные бои. Обычно Мейвезер их без труда выигрывал, но тут случилась мини-сенсация: блогер Логан Пол продержался все восемь раундов. В нокаут изначально верилось слабо, но определённые выводы из случившегося сделать можно.

Бой был выставочным, но не совсем товарищеским, как в недавней истории Майка Тайсона и Роя Джонса. Там вообще нельзя было сильно бить, запрещены нокауты и нокдауны, а тут всё это было разрешено. Единственное отличие от профессионального боя — отсутствие судейского решения в том случае, если поединок продлится восемь раундов.

До боя многие ошибочно думали, что для Мейвезера это будет прогулка в парке, что он победит без усилий, причём если захочет — хоть нокаутом на первой же минуте. Дескать, а как иначе: дерётся великий профессионал против блогера, который на ринг-то всего раз выходил. Думать так было большим заблуждением по нескольким причинам.

mpi04/MediaPunch/Global look Press

Флойду 44 года. Он два года не проводил даже выставочных боёв. В такой ситуации невозможно быть и близко к хорошей форме. Инстинкты давно притупились, скорость и реакция — тоже. Безусловно, даже в таком притуплённом состоянии они должны были быть лучше, чем у Пола, но тому 26 лет и он спортсмен. Логан не просто какой-то YouTube-блогер, он профессионально занимался борьбой и боевыми искусствами, в том числе и боксом. Он профессиональный спортсмен в самом расцвете сил, на 18 лет младше соперника.

Что не менее важно, Пол — 188-саниметровый гигант, а Флойд — 173-сантиметровый коротышка. В этом слове нет неуважения, это касается исключительно роста. Пол вышел на ринг с весом около 85 кг, Флойд — 70. Разница в 15 сантиметров и 15 килограммов — это не шутки. Всё это означало, что Флойд не сможет запросто нокаутировать соперника.

Как было на самом деле? Мейвезер присматривался к Полу два первых раунда, дал даже по себе несколько раз попасть, его разок зажали у канатов. В третьем раунде картина изменилась — Флойд начал подключать руки, пошёл в атаку и стал доставать блогера. Сильно не бил, но удары начали заходить. Как только Флойд шёл в атаку с ударами, Пол сразу же клинчевал и вязал. С таким преимуществом в размерах и опытом борьбы это было не так уж сложно.

В седьмом-восьмом раундах Флойд мог найти возможность для нокаута, в ближнем бою у него были моменты, чтобы засунуть кулак в челюсть. Один раз он даже сделал это — Логан почти оказался в нокдауне, но повис на сопернике, и Флойд не дал ему упасть. Во всяком случае, так могло показаться.

Floyd Mayweather actually knocked out Logan Paul, but held him up during the fight to carry it through 8 rounds pic.twitter.com/Y4JSimELIr — FootBasket.com (@Foot_Basket) June 7, 2021

В итоге поединок продлился все восемь раундов и завершился как бы вничью. Официальный результат никто не объявлял, а по общему количеству ударов Пол превзошёл Мейвезера почти вдвое: 217 на 108. Правда, по точности Флойд был далеко впереди: 43 на 28. То есть для победы судейским решением экс-чемпион мира сделал вроде бы достаточно. Чаще всего судьи отдают победу тем, кто был точнее, пусть и меньше ударов выбросил. Но есть много случаев, когда в таких ситуациях бывают раздельные решения и даже ничьи. После поединка Мейвезер объяснил, почему не победил нокаутом.

Он оказался лучше, чем я думал. Мне было весело. Но он выживал в бою со мной. Каждый раз, когда я доносил свой удар, он клинчевал. Но у меня нет оправданий. То, что он простоял все восемь раундов — это победа для него. Он счастлив, что смог продержаться со мной столько времени, — сказал Флойд.

Какой вывод можно сделать? Скорее всего, Мейвезер несильно хотел победить именно досрочно. То есть он сделал бы это, если бы подвернулась 100-процентная возможность, если бы нокаут сам пришёл, как в бою с 20-летним японцем Теншином Насукавой в Токио два года назад. Но рисковать здоровьем, идти в размен с тем, кто в полтора раза больше и на 18 лет младше него, Флойд не стал. Сохранить здоровье и лицо намного важнее. Он это и сделал.

В любом случае бой Мейвезер скорее выиграл, заработал около $15–20 млн (учитывая платные трансляции), дал заработать сопернику (в пределах миллиона) и со спокойной душой может возвращаться к стриптиз-бизнесу, который ждёт его дома.