Тяжеловес UFC нокаутировал злоумышленника, пытавшегося взломать машину

https://static.news.ru/photo/6d61448a-b85d-11eb-951f-96000091f725_660.jpg Деррик Льюис Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Претендент на титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в тяжёлом весе Деррик Льюис нокаутировал вора, пытавшегося взломать его машину, а затем передал в руки полиции. Об этом боец рассказал на своей странице в Instagram.

18 мая Льюис возвращался с тренировки, когда заметил, что неизвестный пытается взломать его машину. Льюис тут же ударил этого мужчину и удерживал его на земле до прибытия полиции. Злоумышленника первым делом отправили в больницу для оказания медицинской помощи. По словам Льюиса, с ним всё в порядке и он избежал серьёзных травм.

Деррик Льюис стал официальным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе после победы нокаутом над Кёртисом Блейдсом и должен встретиться с чемпионом организации камерунцем Франсисом Нганну.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко дал совет оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему наказание в ИК-2 в Покрове.