Как-то Абдулманап Нурмагомедов назвал Конора Макгрегора бойцом без стержня только потому, что тот сдался в поединке с его сыном. Дастин Порье тоже постучал в знак сдачи в поединке с Хабибом, но разве кто-то упрекнёт Бриллианта в отсутствии характера. Он на зубах вытаскивал тяжелейшие поединки с Эдди Альваресом, Джастином Гейтжи, Максом Холлоуэем и Энтони Петтисом. Однако бой с Дэном Хукером превзошёл всё, что было с ним до этого. Новозеландец с длинными руками и ногами оказался крайне неудобным оппонентом для Порье.

В первых двух раундах он умело держал соперника на дистанции и отвечал на каждый его выпад не менее жёсткой серией ударов. Бойцы сходились в безрассудных разменах по несколько раз за раунд, обильно поливая кровью настил клетки. В борьбе Хукер тоже приготовил сопернику сюрприз, вновь и вновь стаскивая его на землю и уходя от наработанной ещё под Хабиба гильотины. Когда не работает ни план «А», ни план «Б», многие бойцы ломаются, но не Порье. Он выехал на невероятно крепкой челюсти, выдержавшей десятки ударов, на огромной выносливости, позволившей двигаться вперёд и давить соперника, когда его запас сил пошёл на убыль, и, наконец, на интуиции, позволившей активизироваться в нужный момент, чтобы выиграть ключевые отрезки последних трёх раундов и одержать волевую победу.

Какой поединок больше захотят увидеть фанаты: предсказуемую разборку Хабиба Нурмагомедова с очередным удобным ударником Джастином Гейтжи, который к тому же клиент его менеджера Али Абдель-Азиза, или непредсказуемый бой двух рубак — Тони Фергюсона и Дастина Порье, каждый из которых может считать себя народным чемпионом в этом весе? А уж его победитель может и с Хабибом сойтись, если он не закончит карьеру, а Конор Макгрегор не надумает возвращаться. Карьера Фергюсона сейчас близится к закату, но выдать ещё пару-тройку ярких боёв ему под силу, а Порье сейчас в самом расцвете и ничуть не сломлен поражением от Нурмагомедова.

В углу участника со-главного боя Майка Перри было непривычно тихо. Лишь изредка прикладывавшая лёд к его шее и голове хрупкая девушка, совсем не похожая на бойца, говорила, что он молодец и хорошо выглядит. Перри отказался от услуг угловых в поединке с Микки Голлом, готовился к нему самостоятельно, а секундировать позвал свою сердечную подругу, которая перед боем держала ему лапы. Уверенная победа может заставить его повторить опыт в будущем, тем более что раньше с угловыми ему везло не всегда.

Так, один из них во время дебютного поединка Перри в UFC с оппонентом из Южной Кореи допускал в его адрес недалёкие шутки про разрез глаз, а сам боец потом был вынужден оправдываться за расистскую риторику коллеги, говоря, что он просто его заводил, а вовсе не испытывал неприязнь к лицам азиатской наружности. Впрочем, в чрезмерно политкорректной Америке доставалось и Перри. В индейской раскраске, которую он приготовил в проморолике к бою с ковбоем Дональдом Серроне, впечатлительные граждане увидели расизм, а за употребление слова «негр» его требовали даже уволить. Впрочем, Перри оправдался тем, что в его жилах течёт два процента африканской крови, а потому ему можно употреблять это слово.