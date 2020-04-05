Единоборства

Турнир UFC 249 может пройти в США с главным боем Фергюсон — Гэтжи

09:07, 06 апреля 2020

Турнир UFC 249, на котором должен был выступить россиянин Хабиб Нурмагомедов, может состояться на западном побережье США.

Участниками главного боя могут стать Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, однако соответствующий контракт ещё не заключён, передаёт ESPN.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном изначально планировался 18 апреля в Нью-Йорке. Позднее Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что в Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном.

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