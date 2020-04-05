Турнир UFC 249 может пройти в США с главным боем Фергюсон — Гэтжи

В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Ранее исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков сообщил, что, заручившись поддержкой в Минспорта, он отправил в UFC официальное предложение о проведении в стране этого турнира....