https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Санкт-Петербурге завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 103. В главном бою вечера туркменский боец Довлетджан Ягшимурадов (18-5-1) победил по очкам россиянина Алексея Буторина (15-4) и отстоял титул чемпиона ACA в полутяжёлом весе.

Первый раунд прошёл в стойке на встречных курсах. Чемпион старался выманить претендента на себя. Во второй пятиминутке Ягшимурадов потряс соперника ударом коленом, после чего перевёл бой в партер, где заставил Буторина выживать. Превосходство чемпиона в борьбе было заметно и в дальнейшем. В чемпионских раундах Буторин провёл несколько хороших атак в стойке, а его визави избегал боя. По итогам пяти раундов все пять судей отдали предпочтение Ягшимурадову.

Как сообщал NEWS.ru, непобеждённый чемпион организации в легчайшем весе россиянин Рустам Керимов нокаутировал бразильца Франсиско де Лиму в конце первого раунда.