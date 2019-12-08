https://static.news.ru/photo/db37c3b4-1979-11ea-95bd-fa163e074e61_660.jpg Владислав Туйнов Фото: Владислав Туйнов/vk.com

Перспективный российский кикбоксёр, выступающий в лёгком весе Владислав Туйнов потерпел досрочное поражение от бразильца Бруну Газани на турнире Glory 73 в китайском Шеньчжене.

В самом начате третьего раунда Газани нанёс сильный удар ногой по корпусу, после которого россиянин не смог продолжить бой. Для Туйнова это первое досрочное поражение в карьере. В сильнейшей лиге мира Glory он проиграл два из трёх поединков.

В главном бою вечера чемпион Glory в лёгком весе Марат Григорян нокаутировал в пятом раунде косовского албанца Элвиса Гаши и провёл вторую успешную защиту титула.

Как сообщал NEWS.ru, Энтони Джошуа взял реванш по очкам у Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе.