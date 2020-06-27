Тренер Нурмагомедова рассказал, что помешало ему подраться с Макгрегором

https://static.news.ru/photo/e7421344-b9ec-11ea-8d68-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор Фото: AP/TAСС

Тренер чемпиона Ultimate Fighting Champinship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, что помешало ему принять участие в драке с Конором Макгрегором после их поединка.

Я бы 100 процентов вписался в потасовку. Просто, когда все закончилось, я уже отвернулся и получал поздравления. Обернулся и увидел, что они уже дерутся. Я попытался туда попасть, но полиция сказала не лезть. Я законопослушный человек, не буду ничего делать против полиции, — приводит слова Мендеса ТАСС.

Массовая драка произошла в октябре 2018 года, когда Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приёмом, а по итогам её участники получили дисквалификации.

Как писал NEWS.ru, тренер экс-чемпиона Ulimate Fighting Championship Конора Макгрегора рассказал, насколько тяжело бойцы переносят тот факт, что значимую часть их гонорара составляют налоги.