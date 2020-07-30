Тренер Челохсаева: результат боя с Шахназаряном изменят на ничейный

Тренер российского боксёра Георгия Челохсаева, одержавшего победу над Айком Шахназаряном, благодаря спорному судейству, Андрей Ивичук признал, что его подопечный не заслужил победы, результат боя должен быть исправлен на ничейный, а соперники должны окончательно выяснить отношения в реванше.
Георгий точно не выиграл этот бой. Мне кажется, что Айк был в этом бою агрессором, шёл вперёд и много набрасывал, а Георгий ещё не восстановился после весогонки. Это был первый его бой в лёгком весе, и он сильно потерял в мощи и выглядел в ринге измождённым. Мне кажется, более справедливым исходом была бы ничья. Жора выиграл три первых и два последних раунда, а всю середину отдал. Айк тоже согласен, что ничья была бы справедливым исходом. Скорее всего решение судей поменяют на ничейное, и боксёры проведут реванш, - рассказал Ивичук NEWS.ru.
Как сообщал NEWS.ru, по итогам десяти раундов двое судей неожиданно отдали победу Челохсаеву, а один признал заслуженное превосходство Шахназаряна.
Добавьте наши новости в избранные источники