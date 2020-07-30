Тренер Челохсаева: результат боя с Шахназаряном изменят на ничейный

Георгий точно не выиграл этот бой. Мне кажется, что Айк был в этом бою агрессором, шёл вперёд и много набрасывал, а Георгий ещё не восстановился после весогонки. Это был первый его бой в лёгком весе, и он сильно потерял в мощи и выглядел в ринге измождённым. Мне кажется, более справедливым исходом была бы ничья. Жора выиграл три первых и два последних раунда, а всю середину отдал. Айк тоже согласен, что ничья была бы справедливым исходом. Скорее всего решение судей поменяют на ничейное, и боксёры проведут реванш, - рассказал Ивичук NEWS.ru.