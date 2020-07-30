Челохсаев победил Шахназаряна в Минске спорным решением судей

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В Минске завершился боксёрский турнир серии Kold Wars. В главном бою вечера российский легковес Георгий Челохсаев (19-1-1, 12 КО) победил спорным судейским решением соотечественника Айка Шахназаряна (23-4, 11 КО)

Поединок начался без разведки. Оба боксёр старались действовать в силовой манере, однако постепенно инициативу захватил Шахназарян. При этом он активизировался сериями в концовках каждого из раундов. Челохсаев был вынужден действовать в непривычной для себя роли второго номера.

Во второй половине боя преимущество Шахназаряна стало более заметным, но Челохсаев хорошо держал удар и временами взрывался в ответ. Однако Шахназарян сумел сохранить силы до конца десятираундовой дистанции и, казалось, довести дело до победы. По итогам десяти раундов двое судей неожиданно отдали победу Челохсаеву, а один признал заслуженное превосходство Шахназаряна.

В соглавном бою вечера российский средневес Андрей Сироткин нокаутом в четвёртом раунде победил белоруса Артёма Карпеца.

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