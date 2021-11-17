Тищенко выразил мнение, что Тима Цзю чрезмерно осторожно ведут по карьере

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко заявил, что промоутеры чересчур осторожны в выборе соперников для Тимофея Цзю. Как сказал прославленный спортсмен «Чемпионату», австралийский боец готов к более серьёзным испытаниям в виде схваток с опытными атлетами и экс-чемпионами.

Сегодня ожидаю от Тима победы. Если честно, даже не видел и не знаю соперника Тима Цзю в деле, чтобы оценить его навыки. Хочется видеть бои Тима с более опытными боксёрами, бывшими чемпионами, чтобы были более известные и громкие имена. <…> Мне кажется, что его ведут чрезмерно осторожно, — заявил Тищенко.

По его словам, подобные поединки дадут ответ на вопрос, готов ли Тимофей Цзю биться за титул чемпиона мира в первом среднем весе. Тищенко выразил мнение, что сыну Константина Цзю пора организовывать встречи с более статусными визави.

За свою профессиональную карьеру Тимофей Цзю провёл 19 поединков, в каждом из которых одержал победу. При этом 15 из них он завершил досрочно.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю выразил мнение, что для его сына Тимофея поединок с Такеси Иноуэ обещает стать сложным испытанием. Как прославленный спортсмен сказал «Чемпионату», японец входит в десятку сильнейших боксёров мира и является ярким нокаутёром.