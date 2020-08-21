Тэйлор победила Персон в реванше и осталась абсолютной чемпионкой мира

В главном бою вечера на турнире по профессиональному боксу в Казани определился официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе. Россиянин Алексей Папин (12-1, 11 КО) в шестом раунде нокаутировал соотечественника Руслана Файфера (25-2, 16 КО).

Файфер сразу начал выбрасывать большое количество ударов на отходе и старался избегать клинча. Папин скрывался за блоком и пытался отвечать жёсткими комбинациями. Первые раунды не выявили заметного преимущества кого-то из...