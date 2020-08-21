Тэйлор победила Персон в реванше и осталась абсолютной чемпионкой мира

В соглавном бою вечера на турнире по боксу в британском Эссексе ирландка Кэти Тэйлор (16-0, 6 КО) победила по очкам бельгийку Дельфин Персон (44-3, 18 КО) и отстояла чемпионские титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.
Год назад в этом противостоянии верх взяла ирландка решением большинства судей, а потому реванш стал логичным продолжением их истории. Персон также шла постоянно вперёд, но контратакующий стиль приносил успех Кэти Тэйлор, которая к середине поединка уже разбила сопернице лицо. Впрочем временами и бельгийка за счёт напора достигала локальных успехов. В финальных раундах девушки решили хорошенько зарубиться и оставили все силы в ринге. По итогам десяти раундов все судьи отдали победу Тэйлор со счётом 98:93 и 96:94 (двое).
Как писал NEWS.ru, россиянин Алексей Папин в шестом раунде нокаутировал соотечественника Руслана Файфера.
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