Единоборства

Тайсон на тренировке использует перчатки и грушу необычного дизайна

19:08, 29 июня 2020
Майк Тайсон Майк Тайсон Фото: miketyson/instagram.com

Легенда профессионального бокса Майк Тайсон провёл тренировку с перчатками и мешком со смайлами жёлто-чёрного цвета. Такой выбор объясняется подписанием контракта с китайской компанией, производящей одежду. Также боксёр примет участие в разработке нового дизайна продукции компании.

Рад сотрудничеству с брендом и постараюсь показать поклонникам, какую продукцию мы создали вместе с ними, — приводит слова Тайсона The Sun.

Как писал NEWS.ru, Американский боец ММА Джош Томсон, тренирующийся вместе с Хабибом Нурмагомедовым рассказал как бразильский боец Жозе Алду сможет победить россиянина Петра Яна в бою за титул чемпиона UFC.

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