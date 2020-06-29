Тайсон на тренировке использует перчатки и грушу необычного дизайна

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Американский боец ММА Джош Томсон, тренирующийся вместе с Хабибом Нурмагомедовым в зале American Kickboxing Academy, рассказал, как бразильский боец Жозе Алду сможет победить россиянина Петра Яна в бою за титул чемпиона UFC.

У Алду было много боёв с переменным успехом. Я надеюсь, что он победит, побьёт Петра и заткнёт рот всем своим критикам. Я болею за старых псов и хотел бы увидеть...