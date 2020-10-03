Стивен Сигал заявил о желании наладить отношения между США и РФ

https://static.news.ru/photo/df3b7404-058e-11eb-8afb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский актёр Стивен Сигал заявил, что очень хочет наладить отношения между США и Россией, однако сделать это сейчас очень сложно.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге, куда он приехал для участия в международном фестивале айкидо — Сигал является обладателем седьмого дана по этому виду боевых искусств. На мероприятии он наградит победителей соревнований и даст мастер-классы.

По словам актёра, он давно хотел посетить Екатеринбург, так как «здесь горы очень красивые и хорошо развиты боевые искусства». Он рассказал о планах открыть в России школы единоборств для детей и взрослых. По его словам, первое такое заведение откроется в Москве, передаёт KP.RU.

Кроме того, Сигал рассказал, что очень хочет наладить отношения между РФ и США, но сделать это очень трудно из-за антироссийской пропаганды. По его словам, в Интернете очень много фейковых новостей, направленных против России.

Россия и Америка могли бы быть великими союзниками. И то, что сейчас между ними разногласия, плохо абсолютно для всех. Такого хочется избежать, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр и член политсовета российской партии «За правду» Стивен Сигал рассказал, что занялся проблемой загрязнения Байкала, потому что эта проблема касается всего мира, а не только России.