Стало известно, когда украинец Амосов проведёт первую защиту пояса Bellator

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов проведёт защиту пояса в первой половине 2022 года. Как сообщили в Prime Fight Managements, его соперником в титульном поединке станет британец Майкл Пейдж.

На данный момент точная дата поединка между Амосовым и Пейджем не называется.

За свою профессиональную карьеру непобеждённый Амосов взял верх в 26 поединках. В последнем из них единогласным решением судей он победил экс-чемпиона Bellator в полусреднем весе Дугласа Лиму. Двое судей отдали украинцу победу со счётом 49:46, а третий — 50:45.

В свою очередь в активе Пейджа значится 20 побед и одно поражение. В последней схватке он также взял верх над Лимой. Двое судей отдали предпочтение британцу (оба — 29:28), а третий встал на сторону бразильца (29:28).

Ранее сообщалось, что бывший соперник Фёдора Емельяненко, боец смешанных единоборств Мэтт Митрион объявил о завершении карьеры в MMA. Спортсмен признался, что его интригует возможность выступать в кулачных боях.