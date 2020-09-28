Стали известны бойцы, которых UFC планирует свести с Чимаевым

Руководство Ultimate Fighting Championship продолжает поиски соперника для шведского проекта — Хамзата Чимаева, бой которого возглавит одно из декабрьских шоу организации.
Как сообщает издание Combate, после отказа Демиана Майи принять этот бой приоритетным кандидатом для UFC является другой экс-претендент на титул американец Стивен Томпсон. Если откажется и он, Чимаева могут свести с входящим в топ-5 рейтинга британцем Леоном Эдвардсом.
Как писал NEWS.ru, шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил готовность подраться с обладателем титула в среднем весе Исраэлем Адесаньей.
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