Стали известны бойцы, которых UFC планирует свести с Чимаевым

https://static.news.ru/photo/5331812e-0214-11eb-9564-fa163e074e61_660.jpg Хамзат Чимаев Фото: khamzat_chimaev/instagram.com

Руководство Ultimate Fighting Championship продолжает поиски соперника для шведского проекта — Хамзата Чимаева, бой которого возглавит одно из декабрьских шоу организации.

Как сообщает издание Combate, после отказа Демиана Майи принять этот бой приоритетным кандидатом для UFC является другой экс-претендент на титул американец Стивен Томпсон. Если откажется и он, Чимаева могут свести с входящим в топ-5 рейтинга британцем Леоном Эдвардсом.

Как писал NEWS.ru, шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил готовность подраться с обладателем титула в среднем весе Исраэлем Адесаньей.