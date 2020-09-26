Чимаев вызвал на бой Адесанью после его победы на UFC 253

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В главном бою вечера на боксёрском турнире в Анкасвилле американский боксёр Джермен Чарло (34-1, 17 КО) победил нокаутом в восьмом раунде доминиканца Джейсона Росарио (20-3-1, 14 КО), отстоял чемпионский титул WBC и завоевал пояса WBA и WBO.

Чарло с первого раунда показал себя хозяином ринга. Рефери даже отсчитал противнику нокдаун после его мощной атаки на второй минуте. Росарио быстро оправился и в дальнейшем захватил центр ринга и...