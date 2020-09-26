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Чимаев вызвал на бой Адесанью после его победы на UFC 253

08:55, 28 сентября 2020
Хамзат Чимаев Хамзат Чимаев Фото: khamzat_chimaev/instagram.com

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил готовность подраться с обладателем титула в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

Борз готов к охоте и захватит то, что принадлежит ему. UFC, я готов, сделайте так, чтобы это произошло, — написал Чимаев на своей странице в Instagram.

26 августа Адесанья во второй раз защитил свой титул, нокаутировав бразильца Паоло Косту.

Как сообщал NEWS.ru, американский боксёр Джермен Чарло победил нокаутом в восьмом раунде доминиканца Джейсона Росарио, отстоял чемпионский титул WBC и завоевал пояса WBA и WBO.

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