Соперник заболевшего Поветкина не выйдет против Фьюри в декабре

Отмечается, что контракт уже согласован. Бой состоится 5 декабря в Лондоне.

SOURCES: Tyson Fury and Agit Kabayel are finalizing a deal for a Dec. 5 heavyweight title fight in London, broadcast on BT Box Office and on ESPN platform in U.S. Team Kabayel moved to secure a big fight after missing out on vacant title bout with Pulev https://t.co/sTxegq4FVr