Снова цирк: некогда лучшему боксёру России нашли мешок для битья

Казалось, что возвращения Мурата Гассиева на ринг можно ждать вечно: после боя с Александром Усиком он пропал на два с половиной года, но теперь его поединок анонсировали официально. Соперник вызывает очень много вопросов, но сейчас любой бой для Мурата лучше, чем ничего. В недавнем прошлом лучший боксёр России встретится с тем, кого 11 лет назад бил Виталий Кличко — с престарелым британцем Кевином Джонсоном.

О возвращении Мурата объявил Умар Кремлёв, генеральный секретарь Федерации бокса России. Именно эта структура готовит поединок для экс-чемпиона мира, так как британский супер-промоушен Matchroom Boxing отказался от сотрудничества с Гассиевым. Причины — длительный простой россиянина и туманные перспективы. Как мы недавно писали, Мурата словно преследовал злой рок: бои отменялись то из-за травмы, то из-за проблем в команде, то из-за пандемии, то по другим, независящим от боксёра причинам.

И вот была объявлена очередная дата возвращения — 31 октября. Планируемое место проведения боя — Сочи. Соперник Гассиева — 41-летний британец Кевин Джонсон, что, конечно, вызывает немало вопросов. Мы недавно уже видели одного английского престарелого ветерана в России, и это был позор. Дэнни Уильямс, привезённый в Химки как «легенда, нокаутировавшая Тайсона», не показал в бою с Сергеем Харитоновым вообще ничего. Фактически он саботировал поединок, отказавшись от продолжения во втором раунде после обыкновенного удара по касательной. Многие эксперты, в том числе и мы, назвали ту схватку цирком, а сам Харитонов своего соперника — клоуном.

Сергей Харитонов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кевин Джонсон, конечно, помладше, всё-таки 41 год — это не 47, но он и Тайсона не побеждал. Пик карьеры британца пришёлся на 2007-2009 годы, когда он выиграл несколько боёв у английских середнячков и вышел на Виталия Кличко. Будущий мэр Киева его переиграл по очкам в одностороннем бою, после чего Уильямс превратился в джорнимена — человека, путешествующего по миру с одной лишь целью: выйти на ринг, тихонько проиграть и улететь домой с чеком.

С 2012 года Джонсон провёл 23 боя, из которых проиграл 16. Да, соперники были солидные: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Дерек Чисора, Кубрат Пулев, Энди Руис, но не было ни одного по-настоящему конкурентного поединка. Всем приличным боксёрам Джонсон проигрывал без вариантов. Из последних шести схваток британец проиграл пять, причём там-то уже не было вообще никого из элиты, сплошь неизвестные бойцы. Разве что Мариуша Ваха можно назвать неплохим боксёром — и то с натяжкой. Сам поляк тоже давно уже ни на что не претендует, кроме денег за разминочные бои. Сейчас рекорд британца выглядит так: 35 побед (19 нокаутами), 17 поражений и одна ничья.

Впрочем, как говорил сам Мурат, ему сейчас вообще неважно, с кем боксировать, главное — вернуться. Это абсолютно логично, ведь бой с Джонсоном будет не просто первым за два с половиной года, он ещё будет дебютным в тяжёлом весе. Переходя на новую территорию, правильно быть осторожным — не у всех получается сразу побеждать топовых соперников. Риск сейчас Мурату совсем не нужен. Если он легко пройдёт Джонсона, а сомнений в этом нет никаких, можно будет задумываться о ком-то из топ-15.

Чего не хотелось бы — это того, чтобы Джонсон, как и Уильямс, вообще отказывался бы от драки. Никому не нравится видеть профанацию на ринге. Как говорит сам Кремлёв, промоутер будущего боя, бокс — это серьёзный вид спорта, где на любом уровне должна быть жёсткая конкуренция. Способен ли на неё сейчас Джонсон на фоне даже не лучшего Мурата Гассиева — огромный вопрос.

Впрочем, сейчас самое главное — чтобы бой вообще состоялся. Как показывает практика, объявление соперника, даты и места проведения поединка — ещё далеко не гарантия того, что он действительно состоится. Но не может же не везти три года подряд. Пришло уже время Мурату сменить чёрную полосу белой.