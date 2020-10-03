СМИ: бой за титул чемпиона мира отложен из-за проблем боксёра с визой

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Боксёрский поединок за временный титул чемпиона мира в весе до 66,68 кг между россиянином Сергеем Липинцом и узбекским спортсменом Кудратилло Абдукахоровым перенесён на 24 октября.

Бой должен был состояться 10 октября в американском городе Анкасвилл в штате Коннектикут. Перенос поединка может быть связан с тем, что у проживающего в Малайзии Абдукахорова есть проблемы с получением визы в США, сообщает ТАСС со ссылкой на источники телеканала ESPN.

Победитель схватки будет награждён временным поясом чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и получит возможность сразиться с обладателем регулярного титула чемпиона мира за это звание. Сейчас титул чемпиона мира по версии IBF в этом весе принадлежит американскому боксёру Эрролу Спенсу.

Россиянин Липинец владел титулом чемпиона мира IBF в весе до 63,5 кг в 2017 году. В его карьере 16 побед и одно поражение. У его соперника из Узбекистана 17 побед и ни одного поражения.

Как писал ранее NEWS.ru, в марте боксёр Сергей Липинец, проживающий в США, рассказывал о том, как живут американцы в условиях пандемии.