«Скорость уже не та»: фанаты оценили видео с тренировки Емельяненко

Подписчики бойца ММА Александра Емельяненко раскритиковали видеоролик с его тренировки. Запись была опубликована на странице 39-летнего спортсмена в Instagram.
А где скорость?, — спрашивает один подписчиков в комментарии к видео, где Емельяненко работает на лапах.
Да-а-а, тяжеловат Санёчек, — написал другой.
Кто-то заметил недочёты в технике.
Ноги и корпус вообще не работают. Куда смотрит тренер?, — спрашивает третий подписчик.
12 июля Емельяненко назвал трёх следующих соперников: это — рэпер Джиган, блогер Артём Тарасов и боец Владимир Минеев.
Фёдор Емельяненко, родной брат Александра, прокомментировал свои сложные отношения с братом.