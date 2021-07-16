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Единоборства

«Скорость уже не та»: фанаты оценили видео с тренировки Емельяненко

13:58, 16 июля 2021
Александр Емельяненко Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Подписчики бойца ММА Александра Емельяненко раскритиковали видеоролик с его тренировки. Запись была опубликована на странице 39-летнего спортсмена в Instagram.

А где скорость?, — спрашивает один подписчиков в комментарии к видео, где Емельяненко работает на лапах.

Да-а-а, тяжеловат Санёчек, — написал другой.

Кто-то заметил недочёты в технике.

Ноги и корпус вообще не работают. Куда смотрит тренер?, — спрашивает третий подписчик.

12 июля Емельяненко назвал трёх следующих соперников: это — рэпер Джиган, блогер Артём Тарасов и боец Владимир Минеев.

Фёдор Емельяненко, родной брат Александра, прокомментировал свои сложные отношения с братом.

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