«Скорость уже не та»: фанаты оценили видео с тренировки Емельяненко

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Легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко прокомментировал свои сложные отношения с братом Александром, с которым он не общается напрямую уже несколько лет. Его слова приводит ТАСС.

Мне, конечно, неприятно то, что происходит. В семье так не должно быть, не должно быть таких отношений. От этого мне горько. Я надеюсь, что, возможно, в будущем Господь управит, изменится...