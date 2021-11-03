Штырков нокаутировал Астахова в первом раунде на ACA 131

Российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков одержал победу над Артуром Астаховым на турнире ACA 131 в Москве. Поединок завершился нокаутом в первом раунде.

По ходу первой пятиминутки Штырков дважды отправлял Астахова на канвас. В первом случае Артур сумел восстановиться и продолжить битву в стойке. Во втором Иван успел провести добивание и заставить рефери зафиксировать его досрочную победу. По окончании схватки Штырков заплакал.

Для Штыркова эта победа стала 19-й в карьере. Также в послужном списке Уральского Халка значатся два поражения и одна ничья.

Ранее действующий чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился мнением о конфликте между бойцом Артёмом Резниковым и AСА. По его мнению, спортсмен из Казахстана повёл себя неправильно, когда отказался от поединка, предложенного организацией, и потребовал от промоушена освободить себя от контрактных обязательств.