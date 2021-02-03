Шокировал Усика: три года назад Гассиев одержал главную победу в карьере

Кажется, что 2018-й был недавно, но сколько же изменилось за эти три года. Тогда, 3 февраля, в Сочи прошло важнейшее боксёрское мероприятие в истории города, которое завершилось самым драматичным боем года — Мурат Гассиев против Юниэля Дортикоса, который тогда ещё был Юниером. Мурат нокаутировал кубинца в самом конце 12-го раунда и вышел в финал Всемирной суперсерии. Тогда казалось, что такой бокс в России будет всегда и чем дальше — тем чаще. Но в реальности с тех пор мы ничего подобного не видели. Как прошли главные боксёрские выходные в истории страны — в материале NEWS.ru.

Надо сразу сказать, что по статусу в России проходили бои и поважнее, чем Гассиев — Дортикос, их было два: Кличко — Поветкин в 2013-м и Гассиев — Усик в июле 2018-го, но бой в Сочи получился самым зрелищным. А значимости поединку придавало ещё то, что ему предшествовал двухдневный форум профессионального бокса, куда прилетели буквально все ведущие промоутеры планеты, топовые журналисты и легенды бокса. Идёшь по отелю и можешь делать интервью с кем хочешь: Денис Лебедев, Александр Усик, Геннадий Головкин, Эдди Хирн, Калле Зауэрланд. А можешь и не делать интервью, можешь просто пообщаться. Для журналистов, которые любят бокс, это был настоящий рай.

Сам бой Гассиева и Дортикоса — просто гигантский. Это был полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) — турнира, который, как тогда казалось, пришёл всерьёз и надолго. Там собиралось восемь лучших боксёров весовой категории, которые по системе плей-офф выясняли, кто из них — номер один. Победитель становился абсолютным чемпионом мира, то есть входил в историю бокса навсегда и бронировал себе место в Зале славы.

Владимир Сергеев/РИА Новости

Полуфинал — это уже бой за два мировых титула. На тот момент 24-летний Гассиев владел поясом IBF, 31-летний Дортикос — WBA. В четвертьфинале Мурат за три раунда усадил на пятую точку ветерана Кшиштофа Влодарчика, Юниер отправил в нокаут Дмитрия Кудряшова — за два. Ясно было, что правый удар обоих обладает разрушительной силой и дело может закончиться нокаутом на любой секунде любого раунда в любую сторону.

В рингсайде сидели Александр Усик и Геннадий Головкин. Украинец — как будущий соперник победителя. За две недели до этого он в равном бою переиграл Майриса Бриедиса, а казахстанец — как друг Мурата и ученик того же тренера — Абеля Санчеса.

Сам бой получился таким, что видевшие его вживую, не смогут забыть. Дортикос, помня о том, как он срубил Кудряшова, ожидаемо попёр вперёд с первых минут. В паре эпизодов Мурат был очень близок, чтобы повторить судьбу Дмитрия, но выстоял благодаря более крепкому подбородку. А в пятом раунде Гассиев перехватил инициативу и начал наступать. К последнему раунду все трое судей отдавали небольшое преимущество россиянину, кубинцу мог помочь только нокаут.

В итоге Юниер в нём оказался сам. Сначала Мурат отправил его в нокдаун, а за четыре секунды до финального гонга — в глубокий нокаут с частичным сваливанием за канаты. На большом экране в этот момент показали Александра Усика, и тот был по-хорошему шокирован. Он одобрительно кивал головой, состроив соответствующую гримасу. После боя он поднялся ринг, поздравил Гассиева с ярким финишем, будущие соперники обнялись, и Мурат сказал: «Саня, будем работать».

Смотреть на это было более чем приятно. Россия и Украина благодаря бою в Москве между Александром и Муратом стали на один вечер снова близкими. В «Олимпийском», тогда ещё не разрушенном, было много журналистов из Киева, они спрашивали у нас, куда бы лучше съездить в столице, что посмотреть. Это была атмосфера тепла и дружбы, которой в последние годы между двумя нашими странами сильно не хватает.

Но это — другая история. Заканчивая воспоминания о выходных в Сочи трёхлетней давности, можно сказать, что такого праздника бокса у нас с тех пор больше не было. После 2018 года началось новое время: Лебедев закончил, Поветкин стал боксировать в Англии, Мурат вообще не выходил на ринг почти три года из-за травмы, оставшиеся топы — Бивол, Ковалёв, Бетербиев — в России давно не выступают. То было хорошее время для российского бокса. Следующего такого момента придётся подождать.