Один из самых популярных российских бойцов ММА Александр Шлеменко вернётся в дело 5 сентября на турнире во Владивостоке. Его соперником будет другой ветеран Bellator, американец Крис Хоникатт, а поединок пройдёт в рамках V Восточного экономического форума. В эксклюзивном интервью News.ru, Шлеменко рассказал о предстоящем бое, пояснил, почему до сих пор не подписал контракт с UFC, а также о возможном бое мужчины и женщины.

— Что за турнир пройдёт во Владивостоке и почему вы приняли предложение выступить там?



— Во-первых, я долго ждал, когда появится официальная информация. Во-вторых, турнир под эгидой компании Telesport должен был состояться ещё в июне на Петербургском экономическом форуме. Сначала они хотели провести турнир сами, потом решили привлечь к сопромоушену М-1, а в итоге перенесли событие на сентябрь. Почему я принял это предложение? Во-первых, мне хочется выступать, а не простаивать, во-вторых, мне интересен этот соперник.

— Как вы относитесь к идее провести турнир на борту лайнера? Приходилось ли раньше выступать на таких необычных площадках?



— Я буду впервые выступать на лайнере. Есть большой интерес попробовать себя в такой обстановке и посмотреть, как это получится.

— Другие участники турнира вам известны? Будут ли там выступать ваши ученики?



— Нет. Из моей команды никто не будет там выступать. Я говорил со своим менеджером только о том, что сам приму участие в главном бою вечера. Остальные бойцы мне пока неизвестны.

— Крис Хоникатт, как и вы, выступал в Bellator. Вы хорошо его изучили?



— Да, это достаточно известный боец. Как и многие американцы, он хорош в борьбе, занимался ей на университетском уровне. Считаю, что организаторы подготовили для меня хорошую проверку. Многие считают, что у меня есть проблемы с борьбой, но я буду рад доказать, что они ошибаются. Сейчас все предпочитают драться универсально, поэтому расцениваю соперника как крепкого разностороннего бойца. Интересно пройти с ним проверку.

— У вас есть намерение подписать долгосрочный контракт с кем-то из ведущих компаний, например с UFC?



— Работа в этом направлении идёт. Я расставался с Bellator ради одной цели — перехода именно в UFC, поэтому это событие не за горами, но на данный момент я сосредоточен на выступлении в России. У меня не до конца закончился ещё период первого отказа с Bellator. Он продлится ещё год, поэтому сейчас не очень выгодная ситуация для переговоров с UFC. Bellator может мне элементарно кидать палки в колёса.

— У них есть возможность повторить предложение конкурента и удержать вас?



— Да. Они могут просто повторить предложение UFC. Они не видят конкурентов в лице других организаций, им всё равно, где я буду выступать. Но если я захочу перейти в UFC, они могут выбрать тактику, которую использовали и раньше «ни себе, ни людям». Поэтому у меня сейчас переходный период. У моего менеджера есть диалог с UFC, но мы пока не готовы говорить, что будет дальше.

— Если вы всё-таки подпишете контракт с UFC, будете выступать в полусреднем весе?



— Не факт. Я бы хотел выступать сразу в двух весовых категориях до 77 и до 84 кг, где есть много интересных потенциальных соперников. Можно выступать и там, и там. Посмотрим, как это будет выглядеть. Скорее всего, начну с традиционного для себя среднего веса, а дальше будем смотреть.

— Вы видели бой своего бывшего одноклубника Алексея Кунченко? Для вас стало сюрпризом его поражение?



— Я видел его бой в повторе. Результат не стал для меня неожиданным. Я не знаю, как сейчас тренируется Алексей, что он делает. Он уже больше года не находится в нашей команде. Я предполагал, что он проиграет в UFC, но думал, что первое поражение будет у него от более именитого бойца.

— Как вы отнеслись к тому, что чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко?



— Мне кажется это пиар. Всё, что происходит впервые, привлекает внимание. Что сейчас Генри Сехудо может сделать нового? Практически ничего, потому что он выступает в очень маленьком весе, где априори меньше внимания, чем к звёздам более тяжёлых весов. А преимущество у него в том, что он может подраться с женщиной, так как подходит по весу. Поэтому он и решил так раскрутить себя.