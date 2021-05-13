https://static.news.ru/photo/6f04485a-b3d5-11eb-b70f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что Хабиб Нурмагомедов — проект UFC. Слова спортсмена приводит Sport24.

То, что сказал Кадыров — его право... Я видел, как Хабиб начинал свою карьеру. Знаю, что в начале своего пути он не особо был интересен UFC. Потом он сделал интересным своё имя и себя вместе с отцом. Так что считаю, что Хабиб — проект своего отца, а не UFC. Они вместе добились, что Хабиб стал единственным, кому удалось сделать 29:0 на высоком уровне, — сказал Шлеменко.

Кадыров 13 мая заявил, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов — проект американского промоушена. По словам главы Чечни, там Хабиб 100-процентно порвал, но порвёт ли он в клубе «Ахмат» — большой вопрос.

Глава Федерации спортивной борьбы России ответил на эти слова Кадырова и сказал, что вообще не знает, что такое UFC.