Шилдс удивила звезду UFC своим переходом из бокса в MMA

Он также выложил в социальную сеть ролик с тренировки Шилдс. На видео девушка демонстрирует как привычную для себя технику, так и удары ногами.
Информация о переходе Шилдс появилась 1 декабря. Спортсменка подписала контракт с Профессиональной бойцовской лигой (PFL).
Ранее NEWS.ru писал, что российский кикбоксер Иван Кондратьев, выступающий в полулёгком весе, проиграл нокаутом во втором раунде экс-чемпиону Glory армянину Марату Григоряну в главном бою турнира ONE: Big Bang в Сингапуре.
Поединок начался с обмена ударами с дистанции, в котором левша Кондратьев ничуть не уступал именитому оппоненту, а в конце первого раунда отправил Григоряна в нокдаун правым боковым навстречу.