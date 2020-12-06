Шилдс удивила звезду UFC своим переходом из бокса в MMA

https://static.news.ru/photo/de8803ee-37dc-11eb-baf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: jonnybones/instagram.com

Олимпийская чемпионка по боксу Кларесса Шилдс перешла в MMA, чем значительно удивила бойца смешанного стиля Джона Джонса.

По словам бойца, он в крайней степени впечатлён способностями Шилдс.

Неплохо, это впечатляет, — написал Джонс в Twitter.

OK this is pretty exciting pic.twitter.com/wKX227LstJ — BONY (@JonnyBones) December 5, 2020

Он также выложил в социальную сеть ролик с тренировки Шилдс. На видео девушка демонстрирует как привычную для себя технику, так и удары ногами.

Информация о переходе Шилдс появилась 1 декабря. Спортсменка подписала контракт с Профессиональной бойцовской лигой (PFL).

Ранее NEWS.ru писал, что российский кикбоксер Иван Кондратьев, выступающий в полулёгком весе, проиграл нокаутом во втором раунде экс-чемпиону Glory армянину Марату Григоряну в главном бою турнира ONE: Big Bang в Сингапуре.

Поединок начался с обмена ударами с дистанции, в котором левша Кондратьев ничуть не уступал именитому оппоненту, а в конце первого раунда отправил Григоряна в нокдаун правым боковым навстречу.