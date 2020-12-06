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Единоборства

Шилдс удивила звезду UFC своим переходом из бокса в MMA

19:01, 06 декабря 2020
Фото: jonnybones/instagram.com

Олимпийская чемпионка по боксу Кларесса Шилдс перешла в MMA, чем значительно удивила бойца смешанного стиля Джона Джонса.

По словам бойца, он в крайней степени впечатлён способностями Шилдс.

Неплохо, это впечатляет, — написал Джонс в Twitter.

Он также выложил в социальную сеть ролик с тренировки Шилдс. На видео девушка демонстрирует как привычную для себя технику, так и удары ногами.

Информация о переходе Шилдс появилась 1 декабря. Спортсменка подписала контракт с Профессиональной бойцовской лигой (PFL).

Ранее NEWS.ru писал, что российский кикбоксер Иван Кондратьев, выступающий в полулёгком весе, проиграл нокаутом во втором раунде экс-чемпиону Glory армянину Марату Григоряну в главном бою турнира ONE: Big Bang в Сингапуре.

Поединок начался с обмена ударами с дистанции, в котором левша Кондратьев ничуть не уступал именитому оппоненту, а в конце первого раунда отправил Григоряна в нокдаун правым боковым навстречу.

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