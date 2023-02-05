Сергей Спивак «задушил» Деррика Льюиса на турнире UFC в Лас-Вегасе Сергей Спивак победил Деррика Льюиса на турнире UFC в Лас-Вегасе

Фото: UFC Russia/youtube.com

Деррик Льюис - Сергей Спивак UFC Fight Night 218

Молдавский боец Сергей Спивак выиграл у американца Деррика Льюиса на турнире UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе. Бой завершился в первом раунде.

Победу Сергею Спиваку принес удушающий прием выполненный за две минуты до конца стартового раунда.





Для 28-летнего уроженца Кишинёва эта победа стала 16-й в карьере при трех поражениях. 37-летний Льюис потерпел 10-е поражение при 26 победах.

Этой же ночью в Инглвуде (США) прошел турнир Bellator 290. В главном его поединке Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Таким образом, Бейдер сохранил пояс чемпиона промоушена в тяжелом весе.

Бой с Бейдером стал для Емельяненко последним в карьере. В первый раз Федор встречался с Бейдером в январе 2019-го и также проиграл нокаутом на 35-й секунде.

Всего в активе 46-летнего россиянина 40 побед (31 — досрочная) и семь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

39-летний Бейдер одержал 31 победу (16 — досрочных) и потерпел семь поражений.