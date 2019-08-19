Фото: ресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края

Чемпион России по боксу Глеб Бакши прокомментировал решение Федерации бокса Украины не отправлять официальную делегацию на чемпионат мира в Екатеринбурге.

То, что сейчас происходит, очень печально. Я даже не хочу думать о политике, она не для меня. Многие партнёры меня поддерживают. Не хочется мараться, лить друг на друга грязь. Мы...