Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов назвал состав команды, которая выступит на чемпионате мира в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.
Капитаном сборной России назван бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне Андрей Замковой. Его ассистентами стали Георгий Кушиташвили и Василий Егоров.
Российская команда будет представлена во всех восьми весовых категориях: 52 кг — Василий Егоров, 57 кг — Альберт Батыргазиев, 63 кг — Илья Попов, 69 кг — Андрей Замковой, 75 кг — Глеб Бакши, 81 кг — Георгий Кушиташвили, 91 кг — Муслим Гаджимагомедов, свыше 91 кг — Максим Бабанин.
Как сообщал News.ru, российский боксёр Глеб Бакши прокомментировал отказ сборной Украины послать официальную делегацию на чемпионат мира в Екатеринбурге.