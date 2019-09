Поединок двух американцев стал главным событием турнира UFC в Ванкувере. В концовке первого раунда Гейджи провалил атаку соперника и встретил его правым хуком, от которого Серроне упал на колено. Затем Гейджи добил его серией апперкотов и заставил рефери остановить поединок.

Here's Justin Gaethje with a third consecutive first-round offering to the Violence Gods. This time, the lamb is Donald "Cowboy" Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge