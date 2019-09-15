https://static.news.ru/photo/b76c74a0-d777-11e9-aaf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: justin_gaethje/instagram.com

Экс-чемпион World Series of Fighting, а ныне один из ярчайших бойцов лёгкого дивизиона UFC Джастин Гейджи (21-2) одержал очередную эффектную победу, завершив бой с Дональдом Серроне (36-13) техническим нокаутом в первом раунде.

Поединок двух американцев стал главным событием турнира UFC в Ванкувере. В концовке первого раунда Гейджи провалил атаку соперника и встретил его правым хуком, от которого Серроне упал на колено. Затем Гейджи добил его серией апперкотов и заставил рефери остановить поединок.

Here's Justin Gaethje with a third consecutive first-round offering to the Violence Gods. This time, the lamb is Donald "Cowboy" Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge — Kyle Johnson (@VonPreux) 15 сентября 2019 г.

Как сообщал News.ru, живущий в России боец с украинским паспортом Никита Крылов уступил раздельным решением судей бразильцу Гловеру Тейшейре.