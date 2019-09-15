Фото: justin_gaethje/instagram.com

Экс-чемпион World Series of Fighting, а ныне один из ярчайших бойцов лёгкого дивизиона UFC Джастин Гейджи (21-2) одержал очередную эффектную победу, завершив бой с Дональдом Серроне (36-13) техническим нокаутом в первом раунде.

Поединок двух американцев стал главным событием турнира UFC в Ванкувере. В концовке первого раунда Гейджи провалил атаку соперника и встретил его правым хуком, от которого Серроне упал на колено. Затем Гейджи добил его серией апперкотов и заставил рефери остановить поединок.

Как сообщал News.ru, живущий в России боец с украинским паспортом Никита Крылов уступил раздельным решением судей бразильцу Гловеру Тейшейре.

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