Экс-чемпион World Series of Fighting, а ныне один из ярчайших бойцов лёгкого дивизиона UFC Джастин Гейджи (21-2) одержал очередную эффектную победу, завершив бой с Дональдом Серроне (36-13) техническим нокаутом в первом раунде.
Поединок двух американцев стал главным событием турнира UFC в Ванкувере. В концовке первого раунда Гейджи провалил атаку соперника и встретил его правым хуком, от которого Серроне упал на колено. Затем Гейджи добил его серией апперкотов и заставил рефери остановить поединок.
Here's Justin Gaethje with a third consecutive first-round offering to the Violence Gods. This time, the lamb is Donald "Cowboy" Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge