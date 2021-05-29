Кулаки попадают в цель: самые яркие фото необычного турнира лиги АСА

В Москве состоялся бой между российским боксёром Артуром Бетербиевым и немцем Адамом Дайнесом. Россиянин одержал победу техническим нокаутом и защитил титулы чемпиона. Но поединок оказался непростым из-за выносливости немецкого боксёра. Теперь обладателю поясов WBC и IBF предстоит схватка с другим россиянином Дмитрием Биволом.

В Москве состоялся бой между российским боксёром Артуром Бетербиевым и немцем Адамом Дайнесом. Россиянин одержал победу техническим нокаутом и защитил титулы чемпиона. Но поединок оказался непростым из-за выносливости немецкого боксёра....