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Единоборства

Кулаки попадают в цель: самые яркие фото необычного турнира лиги АСА

17:20, 29 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
NEWS.ru

Фото боёв — это всегда интересно. Выхваченный из сложной динамики фрагмент, запечатлённый в кадре, сохраняет в себе концентрированное напряжение прошлого и будущего поединков. Столкновение воли и мастерства в одной точке. В фокусе. Красота.

В чеченской лиге Absolute Championship Akhmat (ACA) в карде — славяне и приглашённые бразильцы. Завершившийся недавно священный для мусульман месяц Рамадан внёс свои коррективы. В условиях строгого поста исламские бойцы не могли полноценно тренироваться и готовиться к турниру.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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