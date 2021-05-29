Кулаки попадают в цель: самые яркие фото необычного турнира лиги АСА

Фото боёв — это всегда интересно. Выхваченный из сложной динамики фрагмент, запечатлённый в кадре, сохраняет в себе концентрированное напряжение прошлого и будущего поединков. Столкновение воли и мастерства в одной точке. В фокусе. Красота.
В чеченской лиге Absolute Championship Akhmat (ACA) в карде — славяне и приглашённые бразильцы. Завершившийся недавно священный для мусульман месяц Рамадан внёс свои коррективы. В условиях строгого поста исламские бойцы не могли полноценно тренироваться и готовиться к турниру.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru