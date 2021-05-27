Россия впервые за долгое время не завоевала медалей на МЧЕ по самбо

Завершилось Молодёжное первенство Европы по спортивному самбо-2021. По сложившейся традиции от российских спортсменов ожидались медали во всех весовых категориях как от женщин, так и от мужчин. Однако разрушить планы удалось девушкам в весе до 65 килограммов.
Впервые за долгое время представители России
Бронзовые награды достались представителям Украины Валерии Бирюченко и Сербии Елене Тасик.
Молодёжное первенство проходило в Лимассоле (Кипр). Генеральным партнёром турнира стала компания «Роснефть».
Ранее сообщалось, что Валентин Молдавский, ученик Фёдора Емельяненко и один из самых талантливых российских бойцов новой волны, побьётся за пояс Bellator в тяжёлом весе.