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Единоборства

Россия впервые за долгое время не завоевала медалей на МЧЕ по самбо

22:07, 27 мая 2021

Завершилось Молодёжное первенство Европы по спортивному самбо-2021. По сложившейся традиции от российских спортсменов ожидались медали во всех весовых категориях как от женщин, так и от мужчин. Однако разрушить планы удалось девушкам в весе до 65 килограммов. 

Впервые за долгое время представители России остались за бортом. Первое место заняла спортсменка из Германии Лиза-Мария Оберфолл. В упорной борьбе за золото она справилась с болгаркой Анной-Марией Манушевой, которой, соответственно, досталась серебряная медаль. 

Бронзовые награды достались представителям Украины Валерии Бирюченко и Сербии Елене Тасик. 

Молодёжное первенство проходило в Лимассоле (Кипр). Генеральным партнёром турнира стала компания «Роснефть». 

Ранее сообщалось, что Валентин Молдавский, ученик Фёдора Емельяненко и один из самых талантливых российских бойцов новой волны, побьётся за пояс Bellator в тяжёлом весе.

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