Россия впервые за долгое время не завоевала медалей на МЧЕ по самбо

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Бывший боец UFC Артём Лобов сообщил, какую роль Ди Девлин играет в жизни его коллеги и спарринг-партнёра, ирландского бойца Конора Макгрегора. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

Ему очень повезло с Ди, она незаменимый человек в его жизни. Я с Конором раньше жил — у него дома, когда мы готовились. У меня тогда ещё своего ребёнка не...