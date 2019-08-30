Российский боец MMA Роман Копылов рассказал, почему его дебют в Ultimate Fighting Championship (UFC) был отложен.
Действительно, пришлось долго подождать. Я должен был драться в Санкт-Петербурге, но немного травмировался перед боем. Мы не стали рисковать, а потом долго не давали боя. Приятно, что первый бой в такой организации пройдёт дома. Поэтому настрой отличный, — рассказал Копылов в интервью News.ru.
Также боец отметил, чтобы быстро восстановился после травмы и сейчас готов драться с любым предложенным организацией оппонентом.
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