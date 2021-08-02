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Российский борец-тяжеловес Семёнов стал бронзовым призёром Олимпиады

14:33, 02 августа 2021
Российский борец-тяжеловес Семёнов стал бронзовым призёром Олимпиады Фото: AP/TASS
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Российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов, выступающий в супертяжёлом весе, на Олимпиаде в Токио победил в поединке за бронзовую награду чилийца кубинского происхождения Ясмани Акосту.

Тяжеловесы неспешно начали схватку, чилиец смотрелся чуть мощнее и добился постановки россиянина в партер, но кроме стандартного балла никаких дивидендов из этого не извлёк. Второй раунд россиянин начал активнее, чтобы добиться постановки в партер уже соперника, и эта тактика сработала. Атакующую позицию он также не использовал, но получил преимущество по последнему действию. Концовка прошла в бескомпромиссной борьбе в стойке, где Семёнов не уступил и отстоял бронзовую медаль. Аналогичного результата он добился и пять лет назад в Рио.

В другом поединке бронзовым призёром стал многократный чемпион мира из Турции Реза Каялп, победившие со счётом 7:2 иранца Амина Мирзазаде.

Как сообщалось ранее, российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин, выступающий в весовой категории до 60 кг, стал бронзовым призёром олимпийского турнира, победив досрочно в матче за бронзу молдованина Виктора Чобану.

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