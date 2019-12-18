Российский спортсмен Денис Лебедев стал участником программы «Чистый бокс», которая проводится Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA).
Денис Лебедев, а также другие известные боксёры, которые зарегистрировались в программе, являются вдохновляющим примером для всех, — говорится в заявлении пресс-службы Всемирного боксерского совета (WBC).
Ранее южноафриканский боксёр Табисо Мчуну прокомментировал предстоящий поединок с россиянином Денисом Лебедевым за титул WBC Silver, который пройдёт 21 декабря в Красноярске, писал NEWS.ru.
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