Российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире Олимпиады

Женская российская команда по фехтованию на саблях в составе Ольги Никитиной, Софьи Великой и Софии Поздняковой завоевала золото в командном турнире на Играх в Рио, победив в финале сборную Франции со счётом 45:41.

Командный турнир девушки, среди которых две финалистки личного турнира София Позднякова и Софья Великая, начали с победы над Японией со счётом 45:34, однако хозяйки явно прыгнули выше головы и в отдельных микроматчах смотрелись как минимум не хуже. Куда более опасная сборная Южной Кореи, в составе которой Олимпийская чемпионка 2012 года была разгромлена со счётом 45:26.

Первые три раунда остались за француженками, которые выиграли первый бой у Великой, хотя в предыдущих матчах она не проигрывала ни одного боя. Немного ситуацию выправила Никитина, которой тренеры доверили заключительные поединки в каждой серии. В одном из поединков она выиграла свою микродуэль у Шарлотт Лембах 11:3. После этого Великая в своём последнем поединке на турнире закрепила перевес, а деморализованную Лембах тренеры даже заменили в последнем бою, но то самое разгромное поражение француженок сломило. Финальный раунд Никитина вновь провела великолепно, закончив поединок со счётом 45:41.

В матче за бронзу кореянки в упорнейшей борьбе превзошли команду Италии со счётом 45:42.

Как сообщалось ранее, женская сборная РФ по фехтованию на саблях вышла в финал командного турнира и поборется за золотые медали Олимпийских игр в Токио. В предыдущей стадии соревнований Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова победили соперниц из Южной Кореи со счётом 45:26.