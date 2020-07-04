Роман Ротенберг выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову

https://static.news.ru/photo/0b70dc96-bdf8-11ea-8408-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг выразил свои соболезнования чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Потеря достойных людей всегда тяжела. Хабиб, соболезную тебе, твоей семье, это огромная утрата. Твой отец был настоящим мужчиной. Он воспитывал честных и сильных духом, ведь он и сам был таким, — написал Ротенберг на своей странице в Instagram.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Абдулманап Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Траурную церемонию посетил глава Чечни Рамзан Кадыров, который выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Васильев отметил, что Нурмагомедов-старший был «очень добрым, щедрым и талантливым человеком».