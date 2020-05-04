Родственник Хабиба рассказал, как тот отнёсся к отмене боя с Фергюсоном

https://static.news.ru/photo/efd80738-8df6-11ea-90f1-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец MMA Магомедрасул Хасбулаев, родственник действующего чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как спортсмен отреагировал на отмену боя с Тони Фергюсоном.

Хабиб тренировался, но не был уверен, что ему дадут бой. Всё было под вопросом. Я видел, что Хабиб очень сильно хотел этого боя. Это было очень заметно, — цитирует Хасбулаева «Спорт-Экспресс».

Хасбулаев отметил, что Нурмагомедов был в лучшей за всю карьеру форме. Он прекратил подготовку к бою только после его официальной отмены.

Нурмагомедов уверен, что американец Джастин Гейджи победит своего соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249, ранее писал NEWS.ru. Турнир состоится 9 мая во Флориде. Фергюсон и Гейтжи сразятся на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena.