Рекордная чёртова дюжина: российские борцы уложили на лопатки всю Европу

В Варшаве прошёл чемпионат Европы по борьбе. Сборная России завоевала 13 золотых медалей, превзойдя достижение трёхлетней давности, установленное на домашнем чемпионате Европы в Каспийске. При этом «вольники» выиграли больше половины наград даже вторым составом, а Наталья Воробьёва досадным образом проиграла в финале. NEWS.ru подводит итоги самого крупного предолимпийского турнира.

Какой состав у них первый?

Главный тренер сборной России по вольной борьбе, легендарный Дзамболат Тедеев привёз в Польшу второй состав национальной команды, в то время как основные претенденты на поездку в Токио во главе с Абдулрашидом Садулаевым, лучшим борцом мира вне зависимости от весовых категорий, отправились на горный сбор. Однако даже команда, состоящая наполовину из дебютантов, не знала конкуренции и выиграла шесть из десяти золотых медалей.

Особняком стоит победа одного из самых опытных борцов в этом составе Исраила Касумова, который выиграл чемпионат Европы с четвёртой попытки. Ранее ему удавалось дважды завоевать лишь бронзу, а потому перед поездкой в Варшаву Тедеев попросил подопечного не возвращаться без золота. Артур Найфонов — единственный из действующих чемпионов России и обладателей олимпийских лицензий принял участие в соревнованиях и подтвердил свой класс в весе до 86 кг, став чемпионом Европы уже в третий раз. В коронном российском весе до 97 кг отсутствующего Садулаева блестяще подстраховал Алихан Жабраилов, в упорной борьбе выигравший финал у сильного турка.

Самой проблемной для России в последнее время была тяжёлая весовая категория, единственная, в которой сейчас отсутствует олимпийская лицензия. Заявку на то, чтобы побороться за неё на мировом квалификационном турнире в Софии, сделал осетин Александр Козырев, который уверенно дошёл до финала, где уступил именитому турку Тахе Акгюлю. Однако для дебютанта столь представительных турниров Козырев показал неплохую борьбу и большинство схваток выиграл не за счёт мощи, а благодаря скорости.

Воробьёвой тяжёлый вес пока не по зубам

Самая титулованная россиянка в борьбе Наталья Воробьёва в Токио готовится выступить в самой тяжёлой весовой категории до 76 кг, где она пока не имеет больших побед. Комфортнее всего она выступала в 72 кг, где и стала два года назад чемпионкой мира, однако ныне этот вес неолимпийский, а потому приходится привыкать к более тяжёлым во всех смыслах соперницам. Не хватавшая на прошлой Олимпиаде звёзд с неба эстонка Эпп Мяе заметно превосходила Наталью в габаритах и оказалась для неё слишком крепким орешком. За два периода соперницы не провели ни одного приёма и получили по одному баллу за пассивность. Так как балл эстонки оказался последним, она и одержала победу, а Воробьёва получила перед Олимпиадой ценный урок.

Судя по всему, именно Воробьёва остаётся главной претенденткой на награды от России и в Токио. Другие обладательницы лицензий Ханум Велиева и Екатерина Полещук проиграли без шансов будущим чемпионкам Европы, а в условиях более острой конкуренции на Олимпиаде им будет сложно побороться и за бронзу. Стоит отметить дебют в новом для себя олимпийском весе до 62 кг призёра Игр в Рио-де-Жанейро Валерии Кобловой. Она три года восстанавливалась после тяжёлой травмы и операции, и чемпионат Европы стал для неё первым крупным турниром. Валерия выиграла лишь одну схватку из трёх и не смогла завоевать бронзовую награду, но возможно, она попытает счастья в мировой квалификации.

Евлоев три года остаётся непревзойдённым

Когда-то во времена великого Александра Карелина одну золотую медаль в греко-римской борьбе можно было записывать в копилку российской команды перед стартом соревнований. Сейчас на роль такого безоговорочного лидера не только российской, но и мировой «классики» претендует ингушский полутяж Муса Евлоев. На крупных международных стартах он не знает поражений уже почти четыре года, и очередной чемпионат Европы с яркой досрочной победой в финале только укрепил его в этом статусе.

Серьёзную заявку на олимпийский успех сделал и неоднократный чемпион мира и Европы Сергей Емелин в весе до 60 кг, победивший в финале очень перспективного молодого турка Керема Камала. Его земляк из Мордовии Артём Сурков тоже по праву мог претендовать на медаль, но уже в первой схватке получил травму, которая не позволила продолжить борьбу. Отдельно стоит отметить успех в наилегчайшем весе уроженца Симферополя, крымского татарина Эмина Сефершаева, который ранее успешно выступал в юниорских соревнованиях. Перспективный борец мог выступать за Украину, где гораздо ниже конкуренция в лёгком весе, однако предпочёл стать гражданином России и защищать цвета нашей страны.

Соревнования весе до 87 кг стали хорошей проверкой для Милада Алирзаева, который не смог заработать олимпийскую квалификацию на европейском турнире. В Варшаве он довольствовался бронзовой наградой, хотя мог претендовать на большее. В четвертьфинальной схватке с белорусом Кириллом Маскевичем он вёл в счёте, но пропустил туше, однако в остальных трёх схватках одержал уверенные победы, чем реабилитировался за неудачу. Однако в Софии за квалификационную путёвку будет бороться олимпийский чемпион Давит Чакветадзе, с которым в случае его успеха у Алирзаева будет жёсткая конкуренция за место в составе команды.