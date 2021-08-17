Рефери ММА: я видел парней, которые раздевались догола и бегали по клетке

Один из самых известных рефери в истории ММА британец Марк Годдард возглавляет судейский корпус на проходящем в Казани чемпионате Европы по ММА. В беседе с журналистами он рассказал о работе с Хабибом Нурмагомедовым, треш-токе Конора Макгрегора, самых сложных боях для судейства, случаях, когда ему приходилось применять физическую силу против бойцов, и перспективах любительских ММА.

— Какое впечатление на вас произвела Казань?



— Я здесь первый раз и даже не представлял, насколько хороший, красивый и современный этот город.

— Что для вас сложнее: обслуживать бои UFC или работать на любительских соревнованиях?



— Я не считаю какую-то из этих работ особенно сложной. И там, и там есть определённые вызовы, но «сложный» — это не совсем подходящее слово для их оценки. Работать с любителями для меня в качестве рефери IMMAF — это особое чувство, особенно если речь идёт о детях. Две недели назад я работал на юношеском первенстве мира в Болгарии, где самым младшим из участников было по 12 лет. Здесь бойцам от 18 до 21 года и свыше 21 года. Я получаю удовольствие от работы как с любителями, так и с профессионалами. У меня большой опыт в области судейства и мне нравится делиться им с моими коллегами. Мне вообще нравится моя работа. В любителях мне приходится следить не только за развитием бойцов и тем, как они набираются опыта, но и за аналогичным процессом у рефери, боковых судей и прочего персонала. В этом специфика моей работы на этих соревнованиях.

— Что вы можете рассказать о прогрессе любительских ММА в последние пять лет?



— Я бы хотел подчеркнуть, насколько высоким стал уровень сильнейших бойцов среди любителей. С каждым годом они становятся лучше и лучше. Уровень их навыков невероятный. Это настоящие универсальные бойцы, которые теперь могут совершенствовать свои навыки, начиная с 12 лет. Особенно впечатляюще выглядят поединки за медали — полуфиналы и финалы. Мы видим большую разницу в сравнении с тем, что было раньше.

— Вы обслуживали поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Можете поделиться воспоминаниями об этом бое?



— Это был большой бой в Абу-Даби. Хабиб снова победил. Мне он очень нравится, так же как и Дастин. При этом я считаю их не только великолепными бойцами, но и хорошими людьми и большими профессионалами. За долгие годы у меня сложились хорошие отношения с Хабибом и его отцом, но то же самое могу сказать и о Дастине. Я уважаю их обоих.

Andy Rowland, via www.imago-imagts.de/Global Look Press

— Когда Порье пытался душить Хабиба гильотиной, у вас была мысль, что он может довести приём до конца и вам придётся останавливать поединок, так как Хабиб не сдастся сам?



— Нет. Я видел, что гильотина была хорошей и плотной, но Хабиб был в такой ситуации тысячи раз на тренировках, и он знал, что нужно делать и как себя вести. Все его действия были выверенными и очень грамотными. Это была хорошая попытка со стороны Дастина, я был сконцентрирован на этом моменте, но не считал, что Хабиб в опасности и бой близок к завершению.

— Долгое время Хабиб был главной российской звездой в UFC. Кого вы считаете следующим главным бойцом из России?



— Сейчас много говорят об Исламе Махачеве, потому что он близкий друг Хабиба и выступает в той же весовой категории и исповедует тот же бойцовский стиль. Он выглядит очень хорошо и способен добиться успехов. Другой потенциальной звездой я вижу Магомеда Анкалаева, который также идёт на впечатляющей победной серии. Если он продолжит побеждать и топовых бойцов, то обязательно получит шанс сразиться за титул. И конечно, я ожидаю титульный реванш в Абу-Даби между Петром Яном и Алджемейном Стерлингом. Россия всегда была и остаётся серьёзной силой в ММА.

— Может, вы помните бой другого российского бойца Олега Богатова, который был чересчур агрессивен, когда вы делали ему замечания в октагоне. Какое впечатление он на вас произвёл?



— (Смеётся.) Конечно, разве такое можно забыть. Это был весьма странный бой, в ходе которого он несколько раз нарушал правила. Я останавливал бой трижды и два раза снял с него балл. В последний раз это было за запрещённый удар ногой в голову. Он уже безнадёжно проигрывал по очкам, а его соперник Лео Сантос имел право не продолжать поединок и выиграть его за счёт дисквалификации. Но он этого не сделал и продолжил драться. Для меня это был запоминающийся бой.

— А какой самый ужасный бой вы судили в UFC?



— Самые ужасные бои были не в UFC, а в более мелких промоушенах. Там вообще порой творится такой треш, просто не все это замечают. Я видел парней, которые раздевались догола и бегали по клетке в таком виде, а люди вокруг сходили от этого с ума.

marcgoddard_uk/instagram.com

— Вам приходилось использовать свои бойцовские навыки, чтобы защитить от слишком агрессивных бойцов себя или их соперника?



— Много раз. Часто случается, что боец пропустил сильный удар и потерялся. Он не понимает, что бой уже закончен, и продолжает драться на автомате. В такой ситуации мне приходится использовать свои навыки из борьбы и дзюдо, чтобы защитить себя, ведь он думает, что бой ещё продолжается, а я его соперник. Работа рефери — это физический труд, и надо уметь себя защитить.

— Один из российских рефери в прошлом году вышел на бой, заменив выбывшего бойца, и выиграл его. У вас не было мысли, чтобы тоже сразиться с соперником в клетке?



— Такое могло произойти только в России. Нет, я уже закончил карьеру много лет назад. Мой последний бой был в 2007 году. Мне не нужно снова драться, и я уже слишком стар для этого. Судейство всё-таки так не калечит, как бои. Да, ты можешь испытать ужас от пережитого в голове и сердце, но это не калечит физически. Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас.

— Как вы оцените произошедшее в первом бою Яна и Стерлинга?



— Я не хотел бы оценивать действия своего коллеги в октагоне. У него было несколько вариантов принятия решения, но он выбрал тот, который посчитал нужным, потому что находился ближе всех к происходящему и мог его объективно оценить. При этом UFC объявила о реванше. Мне кажется, он будет даже лучше, чем первый бой. Тем более соперники уже подогрели к нему внимание за счёт треш-тока. Но давать прогноз на этот бой я не имею права. Я буду работать на турнире в Абу-Даби. Там будет два титульных боя и, вероятно, один из них я буду судить.

— Как вы относитесь к словам Конора Макгрегора об отце Хабиба, который сказал, что COVID-19 — это добро, которое побеждает зло?



— Часть поведения Конора — это его треш-ток. Но мне жаль, что если раньше это были шутки, которые подогревали интерес к бою и были частью этой игры, то сейчас они стараются задеть соперника за живое, сделать ему максимально больно. Переходов на личности стало слишком много в современных боях. К сожалению, Конор и Хабиб давно перешли эту грань. Этого не должно быть в боях.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор Amine Chebbi/facebook.com

— Как вы относитесь к тому, когда руководители промоутерских компаний вмешиваются в работу судей и меняют результаты, которые они вынесли. Насколько я знаю, вы и ваши коллеги после такого случая отказались работать с одной из российских компаний.



— А вы хорошо подготовились. Совершенно верно. Конечно, такого не должно происходить. Это неправильно. Люди могут ошибаться, это человеческая природа. Человек может оказаться в неподходящее время в неподходящем месте, но для добросовестности и честности спорта, когда решение вынесено, оно не должно быть пересмотрено. Но ты как руководитель организации не можешь изменять это решение на противоположное или признавать бой несостоявшимся. Это не в твоей компетенции. Я постоянно слышу упрёки тренеров, которые не согласны с тем или иным судейским решением. Но если это решение берётся менять промоутер, то ставится под сомнение его честность. И конечно, с моей личной точки зрения, я не могу работать с такими промоутерами.

— Когда ММА смогут стать олимпийским видом спорта?



— Это сложный вопрос, потому что включение в олимпийскую программу — это хорошо для любого спорта. Но я верю, что любительские ММА смогут расти, развиваться и процветать и без этого. Даже в коронавирусные времена чемпионат мира по ММА может собрать свыше 50 стран-участниц. Кроме того, в Болгарии прошёл юношеский чемпионат мира, в Казани сейчас проходит чемпионат Европы, и это всё массовые и масштабные мероприятия. И любительские ММА будут расти и развиваться и дальше. Олимпиада — это очень хорошо для развития спорта, но отсутствие олимпийского статуса никак не повлияет на его перспективы. Кроме того, борьба за него может заставить изменить правила ММА, а я считаю, что наша федерация и наш вид спорта способны двигаться своим путём. Главное, чтобы федерация IMMAF продолжала заниматься развитием и популяризацией нашего вида спорта. Нужно давать бойцам-любителям больше международных соревнований и возможностей спортсменам проявлять себя и набираться опыта. Можно провести параллель между любительским и профессиональным боксом. Боксёры-любители проводят по несколько сотен боёв до перехода в профессионалы.