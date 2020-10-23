Разделся — жди беды: голый Хабиб — плохой знак, хотя дамы тоже обнажались

Россиянин Хабиб Нурмагомедов и весогонка — это вечная история, и перед боем с Джастином Гейтжи она снова напомнила о себе. Чтобы уложиться в лимит весовой категории, российскому чемпиону потребовалось полностью раздеться. Когда весы всё-таки показали нужные 155 фунтов (70,3 кг), он от облегчения и радости схватился за голову. Но вообще-то это — довольно плохой знак. Сейчас объясним почему.

Вся жизнь — в спортивных штанах

Как вообще всё было: Хабиб не вошёл в вес, но не хватило совсем немного. В таких случаях обычно предлагают попробовать взвеситься без трусов — так случилось и в этот раз. Хабибу поднесли полотенце, он встал на весы голый и уложился в лимит впритык — 155 фунтов из 155 возможных. Может быть, там даже была какая-то минимальная погрешность, но на неё закрыли глаза.

Реакция Хабиба бесценна: он обхватил голову руками. На это можно смотреть вечно.

Khabib Nurmagomedov looked relieved on the scale after making championship weight of 155 pounds for the #UFC254 main event @espnmma pic.twitter.com/3XgfHEXv78 — ESPN (@espn) October 23, 2020

А что было бы, если бы всё не обошлось и Хабиб не уложился бы в весовую категорию? Есть несколько вариантов, и все они ужасные. Во-первых, бой могли бы отменить вообще. Вместо Хабиба вышел бы Майкл Чендлер, который в Абу-Даби прилетел как запасной, и титул бы разыграли между ним и Гейтжи. Во-вторых, Хабиба могли бы допустить до боя, но титула всё равно лишили бы. Если бы он проигрывал, пояс забирал бы Гейтжи, если бы выигрывал — пояс оставался бы вакантным. То есть вся карьера и судьба Хабиба зависела от этих 200–300 граммов, которые весят его спортивные штаны.

Можно только догадываться, что началось бы в российских соцсетях, если бы всё пошло не так. Хейт и злорадство, которые обрушились на украинского боксёра Василия Ломаченко после поражения от американца Теофимо Лопеса, показались бы признаниями в любви. Хабиб и так один из самых противоречивых и критикуемых людей в России, а тут все просто сошли бы с ума.

Были прецеденты

Хабиб ведь и раньше имел проблемы с весогонкой. Люди помнят, как три года назад он попал в больницу за день до взвешивания перед боем с Тони Фергюсоном. Ему стало плохо из-за интенсивных тренировок в термокостюме и саун. Говорили, что пошло осложнение на почки, но всё могло быть и намного хуже. Такие весогонки убивают организм. Масла в огонь подлил Тони, заявивший публично, что видел Нурмагомедова кушающим тирамису за два месяца до боя. Тогда-то у Хабиба и появилось прозвище Тирамису. Только представьте, что бы писали в Сети, не уложись он в вес сейчас.

Почему взвешиваться голым — плохой знак? Дело в том, что история знает множество примеров, когда боец, таким образом укладывавшийся в вес, проигрывал. Из самых свежих случаев: Сергей Ковалёв — Канело Альварес в прошлом году. Три года назад Дмитрий Кудряшов тоже не уложился в вес, и чтобы всё-таки в него попасть, ему пришлось побриться налысо. Итог — поражение от Юниера Дортикоса нокаутом во втором раунде.

Голая Миша

Но на самом деле всё не так страшно. Есть и примеры, когда с трудом уложившийся в вес боец выигрывал. К примеру, Даниэль Кормье в 2017 году вынужден был раздеться на взвешивании перед поединком с Энтони Джонсоном, но сам бой он выиграл — удушающим приёмом во втором раунде. А ведь бывает, что и девушкам приходится устраивать «стриптиз» на взвешиваниях.

Одна из самых красивых девушек-бойцов (хотя это субъективно) Миша Тейт была вынуждена раздеться перед боем с Амандой Нуньес в июле 2016 года, и саму схватку она проиграла.

Дело в том, что если ты с большим трудом и в последний момент сгоняешь вес, значит, ты за 30 часов до боя находишься в крайне истощённом состоянии. Это уменьшает твои шансы показать максимум. Хабиб сейчас как раз в таком положении, но это не значит, что он обязательно проиграет. Это просто не самый лучший знак.