Разделся — жди беды: голый Хабиб — плохой знак, хотя дамы тоже обнажались

Как вообще всё было: Хабиб не вошёл в вес, но не хватило совсем немного. В таких случаях обычно предлагают попробовать взвеситься без трусов — так случилось и в этот раз. Хабибу поднесли полотенце, он встал на весы голый и уложился в лимит впритык — 155 фунтов из 155 возможных. Может быть, там даже была какая-то минимальная погрешность, но на неё закрыли глаза.

Реакция Хабиба бесценна: он обхватил голову руками. На это можно смотреть вечно.