Рамирес нокаутировал Барреру в четвёртом раунде ударами по корпусу

В Калифорнии прошёл вечер бокса, организованный промоутерской компанией легендарного экс-чемпиона мира Оскара де ла Хойи. В главном бою вечера непобеждённый мексиканский полутяж Гилберто Рамирес (42-0, 28-0 КО) нокаутировал кубинца Салливана Барреру (22-4, 14 КО).

Проблемы у Барреры начались уже в третьем раунде, когда он пропустил тяжелейший удар по печени и оказался на настиле. Кубинцу удалось дотерпеть до гонга, но в следующей трёхминутке Рамирес снова обрушил на его туловище свою ударную мощь. Сначала кубинец вновь оказался в нокдауне, а затем не смог подняться, и рефери зафиксировал нокаут.

Zurdo RamÃ­rez finishes off Barrera with a vicious body shot. pic.twitter.com/4vBURrGW1S — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 10, 2021

В соглавном поединке вечера американский легковес Джозеф Диас победил единогласным решением судей доминиканца Хавьера Фортуну и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC), легендарный 44-летний бразильский боец Витор Белфорт пожелал попробовать свои силы в профессиональном боксе и провести поединок с Оскаром де ла Хойей.