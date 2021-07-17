Рагозин проиграл бразильцу Прадо в главном бою турнира RCC

В Екатеринбурге завершился турнир по ММА RCC Intro 14. В главном бою вечера российский полутяж Михаил Рагозин (17-5) проиграл единогласным решением судей бразильцу Вагнера Прадо (16-5-1).

Выглядящий более мощно бразилец сразу пошёл вперёд и несколько раз вынуждал Рагозина уходить в глухую защиту. Россиянин поймал его в контратаке и отправил в нокдаун, но не сумел добить на настиле. В стойке у Рагозина несколько раз отлично проходил апперкот, а в клинче он разбивал Прадо ударами коленями.

Бразилец оправился ко второму раунду от пропущенных ударов и продолжил смело идти в размены, которые за счёт скорости рук и лёгкости ног выигрывал Михаил. Прадо попал тяжёлым ударом во втором раунде, открыл сопернику рассечение и бросился добивать на земле, но к борьбе Рагозин оказался лучше готов.

В третьем раунде Прадо пробивал защиту россиянина острым джебом и снова открыл ему рассечение. Рагозин действовал осторожно, ожидая своего шанса в контратаках и пытаясь перевести бой в партер. На последних минутах соперники едва не валились от пропущенных ударов и усталости, но довели бой до финального гонга, причём в концовке Рагозин отметился тейкдауном, однако это ему не сильно помогло. Все трое судей отдали победу Прадо.

В соглавном поединке вечера российский тяжеловес Кирилл Корнилов победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Роджерса Соузу.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге прошёл боксёрский турнир промоутерской компании RCC Boxing Promotions, в главном бою которого российский боксёр второго полулёгкого веса Марк Урванов победил по очкам южноафриканца Ротифу Маэму.