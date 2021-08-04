Ради золота и кумира Пакьяо сменил вид спорта: волевая победа Батыргазиева

Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом по боксу в полулёгком весе, победив в финальном поединке американца Дьюка Рэгана. Как и два его предыдущих боя, это противостояние стало крайне напряжённым и нервным, однако напор и темп российского боксёра не покорились никому из соперников.

Отец, как пример для подражания

Сегодня вечером небольшое ногайское село Геметюбе в Бабаюртовском районе Дагестана будет чествовать своего олимпийского чемпиона. Именно здесь в многодетной семье родился талантливый боксёр Альберт Батыргазиев, который через поражения и ошибки прошёл путь к олимпийскому золоту. Большая часть рода Батыргазиевых живёт там до сих пор, а он сам в шестилетнем возрасте уехал в суровый югорский край вслед за отцом-спасателем, получившим интересную работу в Нефтеюганске.

Альберт, второй из пяти братьев семьи, очень гордится своим отцом, который спас немало людей на пожарах и по долгу своей службы перебрался в Нижневартовск, где и вырос будущий олимпийский чемпион. Не исключено, что если бы он остался на родине, то стал бы просто одним из многочисленных борцов из Дагестана, чья школа вольной борьбы считается лучшей в мире, чему примером являются и эти Олимпийские игры.

Путь к боксёрским вершинам лежал через кикбоксинг

Альберт Батыргазиев Ou Dongqu/XinHua/Global Look Press

Тяга к единоборствам у Альберта проявилась с самого детства. Он ходил в секции каратэ и кикбоксинга потому, что боксёрской не было в городе, да и туда добираться приходилось достаточно далеко. Однажды он с братом остался даже ночевать в зале, когда пропустил последний автобус, а отец не мог забрать его, потому что спасал очередные человеческие жизни. Кикбоксинг, по словам самого бойца, научил его быть разносторонним и хорошо двигаться на ногах.

В этом виде спорта он показывал отличные результаты вплоть до 18 лет и имел хорошие перспективы стать чемпионом мира, однако уже в то время Альберт мечтал об олимпийском золоте. Ради него в 2016 году он решился на переход в бокс, а уже через год на чемпионате России уверенно победил призёра Олимпийских игр Владимира Никитина и с тех пор прочно захватил звание первого номера сборной России. Позже он выдержал конкуренцию со стороны ещё одного олимпийца Габила Мамедова, который вынужден был уйти на категорию выше, чтобы больше не встречаться с молодым ногайцем.

Уроки кубинского аксакала

Первым серьёзным испытанием для Альберта стал домашний чемпионат мира в Екатеринбурге. В то время Международная федерация любительского бокса (AIBA) находилась в стадии обострения отношений с МОК, а потому турнир не носил статус отборочного на Игры. Тем не менее именно он повлиял на бойцовский характер Батыргазиева. Не зная конкуренции внутри страны, парень слишком быстро поверил в собственный успех, а потому в четвертьфинале недооценил опытнейшего кубинца Ласаро Альвареса. 28-летний многократный чемпион мира и призёр Олимпийских игр преподал юнцу великолепный урок умного и тактического бокса.

Батыргазиев, считавший своего соперника уже слишком старым, бросался на него как бык на тореодора, а опытный Альварес, играючи, уходил от его атак и наказывал встречными ударами. После того поражения многие спортивные журналисты поспешили списать Батыргазиева из числа претендентов на Олимпийское золото, дескать, слишком он горячий и прямолинейный, однако боксёр рос не по дням, а по часам. По иронии судьбы он первым из россиян добыл олимпийскую путёвку в Токио, успев выполнить эту задачу ещё до того, как турнир 2020 года в Лондоне был остановлен из-за пандемии. Через год уже со спокойной душой Альберт вернулся на «доигровку» в Париж, где победил трёх оставшихся соперников и не просто добыл путёвку на Игры, а и стал лучшим в Европе, доказав своим соперникам моральное превосходство.

Встреча со старым знакомым Альваресом состоялась в полуфинале в Токио, но её могло и не быть. В четвертьфинале Альберт вчистую проигрывал бой монголу Эрдэнэбатын Цэндбаатару и спасти перед третьим раундом его могло только чудо. Россиянин вложил все силы в оставшуюся трёхминутку, измотал соперника и отправил его в нокдаун, который и принёс ему победу. После этого на кураже и с учётом выученных ранее уроков был повержен уже и Альварес, а в финале такой же молодой и горячий американец Дьюк Рэган уже оказался бессилен против будущего олимпийского чемпиона.

По пути Мэнни Пакьяо

Теперь перед Батыргазиевым, которого уже давно взяли на заметку Федерация бокса России и её спортивный директор, а ранее тренер сборной Эдуард Кравцов, открываются широкие профессиональные перспективы. Собственно с профессиональным боксом Альберт познакомился за год до Олимпиады и уже в первом бою с опытным Арменом Атаевым завоевал титул чемпиона Азии по версии WBA. Позже он провёл ещё два профессиональных поединка, которые также закончил досрочно.

Альберт не раз говорил, что мечтает и о профессиональных чемпионских титулах, а своим примером для подражания видит легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо, который когда-то также был лучшим в мире в его весе, а сейчас в 42 года готовится к очередному испытанию против молодого, сильного, более крупного и небитого чемпиона Эррола Спенса. Вряд ли Батыргазиеву удастся встретиться в ринге с давним кумиром, чья карьера уже близится к завершению, но филиппинец может вдохновить его к завоеванию и больших профессиональных титулов, путь к которым облегчит олимпийское золото.

Кстати, не только любительская карьера помогает дальнейшей профессиональной. Напористый, агрессивный бокс, умение перестаиваться и вытаскивать концовки тяжёлых боёв стали визитной карточкой Батыргазиева, благодаря его опыту долгих профессиональных боёв. Скорее всего в ближайшее время мы увидим его на одном из московских турниров против соперника уже нового уровня и хочется, чтобы любители бокса пришли на этот турнир, отдав должное бесстрашному и самоотверженному олимпийскому герою.