Путин обратился к выигравшему «золото» Олимпиады тхэквондисту

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Президент России Владимир Путин обратился к тхэквондисту Владиславу Ларину, завоевавшему «золото» Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории свыше 80 кг. Слова президента приводит ТАСС.

Ваш успех — яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы, — говорится в послании.

25-летний Ларин завоевал золотую медаль во вторник, 27 июля. В решающем поединке он одолел македонца Деяна Георгиевского со счётом 15:9.

Как сообщалось ранее, российский тхэквондист Максим Храмцов стал обладателем золотой награды Олимпиады-2020 в Токио в соревнованиях до 80 кг. В финальном поединке он оказался сильнее иорданца Салеха Аль-Шарабати.