Промоутер назвал основания для признания Хабиба Героем России

https://static.news.ru/photo/ffa2a680-1f7f-11eb-8631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский ММА-промоутер, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал NEWS.ru предложения депутата Госдумы Гаджимурада Омарова признать чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Героем России.

Конечно, ни одно спортивное достижение не тянет на признание Героем России. Можно выиграть сколько угодно поясов и Олимпиад, но права называться Героем России ты не получишь. Но в случае с Хабибом есть другие факторы, которые позволяют задуматься о присвоении звания Героя. Хабиб — тот уникальный случай, когда вся страна без исключения болела за одного парня. И слова, которые он сказал после боя, были очень сильными и объединяющими. Если смотреть глобально на всё, что он делает, как двигается по карьере и по жизни, какой пример подаёт, какой вклад в развитие спорта и общества вносит, то думаю, что в предложении депутата есть здравый смысл, — сказал Гаджиев.

В конце октября Нурмагомедов в поединке с американцем Джастином Гейтжи защитил титул чемпиона UFC. Это была его 29-я победа в 29 боях. После поединка он объявил о завершении спортивной карьеры.

Против признания Хабиба Героем России выступили спортсмены и депутаты Николай Валуев, Ирина Роднина и Светлана Журова. NEWS.ru привёл их мнения и объяснил, почему россияне не поддерживают идею депутата Омарова.